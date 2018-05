Dujovne viaja a Washington para comenzar a delinear el acuerdo

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, viajará esta noche a Washington, Estados Unidos, donde tiene su sede el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo confirmó este martes el Ministerio de Economía de la Nación.



El jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, quien participará de la misión, aclaró que la Argentina "no necesita dinero hoy" y todavía "no está definido ni el tipo ni el monto del crédito" que el gobierno argentino solicitará al FMI.



Luego de que el presidente Mauricio Macri anunciase este mediodía la decisión de solicitar a (FMI) una "línea de apoyo financiero para la Argentina" ante las condiciones "más complejas" que existen a nivel internacional, el Dujovne brindó una conferencia de prensa en la que dijo: "estamos hablando de un FMI muy distinto al que conocimos hace 20 años".



"El Fondo ha aprendido de las lecciones del pasado y es un Fondo muy distinto que ha apoyado las reformas económicas de la Argentina", dijo el ministro.



El ministro de Hacienda reveló que esta mañana dialogó con la directora-gerente del FMI y que el país está en conversaciones con el organismo multilateral para lograr un acuerdo.



"El diálogo con el Fondo ha sido permanente y esta mañana he hablado con la directora-gerente del organismo, Christine Lagarde, quien después habló con el presidente de la Nación y todavía no podemos dar a conocer los detalles del acuerdo porque estamos conversando", dijo.



Dujovne aclaró que el financiamiento del FMI "es el más barato que tenemos disponible" y explicó que "no aumenta el endeudamiento de la Argentina, porque reemplaza a otros financiamientos, incluso más caros".



Con respecto a las tarifas, señaló que espera de la oposición "responsabilidad, abandonar las actitudes demagógicas porque estamos en presencia de un programa destinado a cuidar de los argentinos pero que además requiere ir convergiendo al equilibrio fiscal".