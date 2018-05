Tragedia de Once: aumentan pena para Jaime pero reducen la de Schiavi y Crigliano

La Cámara Federal de Casación revisó las condenas dictadas en el marco del juicio por la Tragedia Ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012, y decidió elevar a 8 años de prisión la pena para el exsecretario de Transporte kirchnerista, Ricardo Jaime.



En el fallo, la Sala III del máximo tribunal penal redujo la pena que el Tribunal Oral Federal (TOF) II le había impuesto al otro ex secretario de transporte condenado, Juan Pablo Schiavi, y al ex responsable de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Cirigliano.



Los camaristas Juan Carlos Gemignani, Carlos Alberto Mahiques y Eduardo Riggi determinaron que la pena de Schiavi disminuyera de 8 años de prisión a 5 años y seis meses y la de Cirigliano de 9 a 7 años.



En cambio, los camaristas aumentaron la pena que le había sido impuesta a Jaime: pasó de 6 años de prisión a 8 (7 por la Tragedia de Once más uno porque se le unifica la pena con otras condenas).



Ninguno de los condenados por esta causa quedará detenido de forma inmediata (salvo Jaime que ya está en prisión por otras causas) porque los imputados todavía pueden apelar el fallo de la Casación.



Luego de que se conociera el fallo, los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once convocaron a una conferencia de prensa que se iba a realizar a las 19 en la sede de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, en Solis al 1100 de la Ciudad de Buenos Aires.



La Tragedia de Once se produjo el 22 de febrero de 2012 cuando un ferrocarril de la linea Sarmiento chocó contra la estación terminal del barrio de Once y mató a 51 personas de las cuales una estaba embarazada.



Tal como lo había hecho el TOF II, la Cámara de Casación remarcó que el hecho fue producto una multiplicidad de factores en los que tuvieron responsabilidad distintos funcionarios públicos, los directivos de TBA y el conductor del tren chapa 16 que se estrelló en Once.



"El resultado finalmente acaecido no puede encontrarse y centrarse en un solo factor de riesgo o en la deficiente conducción de la unidad; sino que, más bien, ha obedecido a una multiplicidad de causas y circunstancias que en distintos lapsos temporales se fueron sucediendo", sostuvieron los jueces.



Los camaristas remarcaron que los directivos de TBA tuvieron responsabilidad en las pésimas condiciones en las que se prestaba el servicio y en no haber realizado el mantenimiento adecuado de los bienes concesionados.



Los magistrados remarcaron además que los ex funcionarios inculpados tenían la la responsabilidad de supervisar el control y fiscalización del sistema ferroviario y que no cumplieron con sus obligaciones.



Los jueces de la sala III de Casación confirmaron en su fallo de hoy la condena al maquinista del chapa 16, Marcos Antonio Córdoba, quien había sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión.



El juicio por la tragedia de Once había terminado el 29 de diciembre de 2015 tras 21 meses de debate y después de más dos años la Cámara de Casación revisó las condenas.



La Casación redujo también las condenas que pesaban sobre todos los directivos de TBA y la empresa Cometrans, que era controlada por la primera.