Moyano desactivó los rumores de renuncia en Independiente y dobló la apuesta

El presidente de Independiente, Hugo Moyano, desestimó la versión que indicaba una posible renuncia al cargo y afirmó que cumplirá su "compromiso" de techar el estadio "Libertadores de América".



"¿Qué voy a renunciar? Uno no se va nunca del Rojo. Además, tengo un compromiso y los compromisos los cumplo: vamos a techar el Libertadores de América", inició Moyano su conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el entrenador Ariel Holan y toda su Comisión Directiva en el gimnasio Bottaro, de Avellaneda.



Y agregó: "No me voy a ir. El amigo que tengo a mi derecha (Holan) todavía tiene que ganar algunas copas más. Hasta que no pase, no me voy".



"Es un día muy especial, tengo cosas importantes que decir, aunque algunos medios lo llevaron a un extremo alejado de la realidad. Insinuaron que yo no iba a continuar, que iba a renunciar, pero del Rojo no me voy nunca. Quiero disipar cualquier tipo de duda. Yo no me voy a ir de Independiente hasta que no termine el mandato o que me lo pidan los socios. Tienen la garantía de que me voy a quedar; hasta que tengamos un par de copas más como las merece este Club", completó.



Moyano, además, anunció que pagaron "totalmente la convocatoria" que habían "heredado de comisiones anteriores" y aclaró que quedan "deudas menores, que serán pagadas, pero lo importante es que Independiente empieza a funcionar administrativamente sin el peso de estar convocado".



"También pagamos la deuda con el Banco Provincia, adquirida por la comisión anterior para realizar obras en el estadio. Tomaron créditos y no terminaron nada, ningún sector; hay poca documentación que explique en dónde se utilizó ese dinero", completó.



En ese sentido, aseveró que cumplirá la promesa de completar la obra en el "Libertadores de América", para dar un salto de calidad en el estadio.



"Vamos a techar el estadio y va a ser uno de los más lindos de la región. Muy coqueto, quizás no el más grande, pero de primerísimo nivel", indicó.



"Será uno de los primeros estadios techados del país. Yo asumo compromisos y los cumplo", finalizó.