Lo Celso abrió el camino para que PSG vuelva a gritar campeón

Paris Saint Germain (PSG) se consagró este sábado campeón de la Copa de Francia al vencer al sorprendente Les Herbiers -equipo de la Championnat National, la tercera división de Francia- por 2 a 0, con un gol de Giovani Lo Celso.



El rosarino (26m.PT) y el uruguayo Edinson Cavani de penal (29m.ST) marcaron los tantos del encuentro jugado en el Stade de France, en las afueras de París.







Lo Celso fue titular junto a su compatriota Ángel Di María, en tanto que Javier Pastore ingresó a cinco minutos del final.



El PSG obtuvo de esta manera la cuarta Copa de Francia consecutiva y llegó a 12 títulos, el más ganador en este tipo de competencias, dos más que Olympique de Marsella.



Fue mejor el elenco capitalino, que en el primer tiempo tuvo una chance clara con un cabezazo de Di María sobre el travesaño y un remate me media distancia de Lo Celso que dio en el palo derecho del arquero Matthieu Pichot.



Hasta que el propio ex enganche de Rosario Central abrió el marcador, con otro zurdazo desde afuera del área que se metió junto al palo derecho del guardameta.



En el complemento siguió el dominio de PSG, que lo tuvo por intermedio de Mbappé, que aprovechó un rebote en el área chica y definió con un remate alto pero el árbitro Mikael Lesage lo anuló por una mano previa.



Y aumentó por intermedio de Cavani, con un penal ejecutado abajo, al palo derecho de Pichot, que alcanzó a tocar la pelota pero no pudo desviarla.