Dujovne se reúne hoy en Washington con el FMI

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, viajó a Washington, Estados Unidos, donde tiene su sede el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde desde hoy buscará avanzar con las negociaciones para un préstamo no unos u$s 22.000 millones.



Las negociaciones se iniciarán hoy por la tarde con una reunión del ministro Dujovne con la titular del FMI, Christine Lagarde, y después continuarán negociaciones con la segunda línea del organismo durante dos o tres semanas, según estimó el funcionario.



El jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, quien participa de la misión, aclaró ayer que la Argentina "no necesita dinero hoy" y todavía "no está definido ni el tipo ni el monto del crédito" que el gobierno argentino solicitará al FMI.



Sandleris dijo que la Argentina fue el país emergente más perjudicado" por la suba internacional del dólar, porque el país "depende más de los mercados internacionales, porque heredamos unos niveles de desequilibrio macroeconómicos que estamos todavía en proceso de corregir".



Dijo que la Argentina está negociando con el FMI una "medida preventiva de financiamiento, porque no necesita el dinero hoy" y explicó que "a medida que vayamos viendo cómo se desarrolla y transcurre esta volatilidad, veremos cómo vamos a ir utilizando los fondos".



El funcionario señaló que el anuncio de negociación con el FMI es la "pata financiera" que complementa los anuncios fiscales y monetarios del gobierno de dos días atrás.



Explicó que la Argentina "busca un financiamiento preventivo de fondos, que tenemos que ver como lo vamos a ir utilizando y apunta a tener más herramientas y suavizar el impacto que puede tener en la Argentina la volatilidad internacional".



"En este momento estamos iniciando el proceso de negociaciones formales y la línea va a estar disponible cuando el país solicite utilizarla pero todavía no estamos en condiciones de anunciar el monto, porque lo tenemos que conversar con el FMI", agregó el funcionario.



Explicó que el objetivo de contar con un crédito disponible "es para que la volatilidad le pegue menos a la economía argentina y vuelve más potente las herramientas que tiene el país".



Dijo que el país "tendrá más fondeo para enfrentar la volatilidad y aun costo más bajo que el que tendríamos que pagar en el mercado y podría ser menos de la mitad de lo que costaría financiarnos".



Señaló que está "muy entusiasmado" de conseguir el apoyo del Fondo porque "las políticas de este gobierno son muy valoradas" entre los funcionarios del FMI.



Dijo que también espera que Estados Unidos apoye el pedido al FMI, al sostener que "hoy las relaciones de Argentina con otros país sin excelentes".



Dujovne viajará junto a Sandleris, el viceministro Sebastián Galliani, y el jefe de Gabinete Ariel Sigal, entre otros funcionarios.