Biaggio se quebró tras lograr los objetivos del semestre: "Es mucho el sacrificio y se valora poco"

El entrenador de San Lorenzo, Claudio Biaggio, se quebró luego de consumar la clasificación a la segunda fase de la Copa Sudamericana. A pesar que su futuro está en veremos, el director técnico alcanzó todos los objetivos trazados para el semestre.



"Saludo a mi familia, a los que me quieren... es mucho el sacrificio que se está haciendo y se valora poco", manifestó entre lágrimas el entrenador de San Lorenzo. Bajo su mando, el conjunto de Boedo logró sacar boleto directo a la fase de grupos de la próxima Libertadores de América y meterse en la siguiente instancia de la Sudamericana.



"Somos un equipo que queremos estar lo más arriba posible. Desde que asumí me pidieron que gane. Primero a Estudiantes, después a Colón, a Banfield, al otro... este grupo me está demostrando que está a la altura de todo", agregó el entrenador.



El próximo lunes enfrentará a River en el último partido de la actual Superliga. Tras ese partido se reunirá con el presidente de la institución, Matías Lammens para definir su futuro, mientras ya suenan nombres como el de Frank Kudelka, Sebastián Becaccece y Alfredo Berti para reemplazarlo.