Loser afirmó que acuerdo con FMI "debería haberse hecho antes" y estimó tasa en "menos del 3%"

El ex director regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) Claudio Loser consideró que el país está "en una situación difícil" pero descartó una "crisis". En este marco, consideró que el acuerdo con el FMI "debería haberse hecho antes".



"Dadas las condiciones, es una buena noticia ir a negociar", dijo en diálogo con ámbito.com luego del anuncio del presidente Mauricio Macri. "Yo creo que esto va a ayudar, aunque tenga repercusiones políticas complicadas en el corto plazo", añadió.



Sin embargo, identificó "problemas" en la economía local: "Hay un déficit fiscal grande, un déficit de cuenta corriente grande, y los mercados internacionales se han enfriado con Argentina a pesar de que quieran a las autoridades".



En este marco, el ex director del FMI sostuvo que "el gradualismo fiscal" es "la gran debilidad" del Gobierno. "Aun protegiendo a los pobres, hay que ajustar por algún lado", consideró.



Loser dijo que el contexto "no es comparable" con el de 2001. "En ese momento el país tenía sus exportaciones por el suelo, un endeudamiento altísimo con dudas sobre la seriedad de este Gobierno de alcanzar sus objetivos, un tipo de cambio uno a uno y una política monetaria totalmente dependiente de eso", argumentó.



"Creo que hoy los inversores tienen susto, pero de ninguna manera estamos atados a un tipo de cambio uno a uno. La política monetaria es activa", señaló.



Respecto a la negociación con el FMI, estimó que será "difícil" pero dijo que entre la entidad internacional y el Gobierno argentino "se está hablando el mismo idioma".



Vale recordar que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se encuentra en Washington con el objetivo de ultimar los detalles del acuerdo. En esta línea, Loser anticipó que la tasa del crédito "sería de menos del 3%" en derechos especiales de giro. "Es una tasa muy favorable, pero todo va a depender de la cotización del dólar", añadió.



Asimismo, señaló que un monto de u$s 30 mil millones le parece "una cantidad muy grande". "Estamos hablando del 5% del Producto", argumentó. En tanto, dijo que le parece "más razonable" un monto de u$s 20 mil millones.



Consultado sobre el impacto de los anuncios en el valor del dólar, estimó que en Argentina "había un atraso muy grande". "Hasta 25 pesos por dólar no me parece una cosa descabellada", sostuvo.



"Podría haber un shock si las negociaciones se quiebran o si hay un anuncio negativo en torno a eso. En ese escenario, el dólar llega a 25 pesos fácil", concluyó.