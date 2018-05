Kicillof criticó el plan económico y dijo que "esto no se soluciona corriendo a Washington"

El diputado del Frente para la Victoria, Axel Kicillof, criticó la política económica del Gobierno y advirtió que "esto no se soluciona corriendo a Washington" para obtener un crédito del Fondo Monetario Internacional.



"Están volviendo al FMI, otra mentira más... esto no se soluciona corriendo a Washington, se soluciona hablando con las pymes, con las economías regionales", sostuvo el legislador en el recinto de la Cámara baja del Congreso.



"Lo que pasa en la Argentina es pura y exclusiva responsabilidad de un mal plan económico mal aplicado. No hay que profundizar este programa, hay que cambiarlo", concluyó.



El bloque de diputados nacionales del FpV-PJ había expresado su "rechazo" al anuncio realizado por el presidente Mauricio Macri respecto a las negociaciones para acceder a un apoyo financiero por parte del FMI.



"Exigimos al Poder Ejecutivo que cualquier posible acuerdo con el FMI, previo a su aprobación, sea discutido ampliamente en el Congreso de la Nación. Nada de lo que se quiera acordar con el Fondo tiene que ser realizado a espaldas del pueblo argentino", advirtieron a través de un comunicado de prensa.



Para la bancada que preside Agustín Rossi, "la decisión significa un grave retroceso", porque apuntó que "a los dos años y medio de gestión de Néstor Kirchner la Argentina canceló la deuda con el FMI y 13 años después, a dos años y medio de gobierno, Macri nos manda al Fondo".



"Nuestro rechazo está fundamentado en la historia económica de la Argentina: Los acuerdos con el FMI siempre fueron perjudiciales para nuestro pueblo, significaron recortes de sueldos, de jubilaciones, privatizaciones, despidos en el sector público y aumento de la pobreza en los argentinos, llevando al país a crisis económicas y sociales muy profundas", remarcaron.



Desde el principal bloque opositor de la Cámara, expresaron también que "hay mucha angustia y mucha incertidumbre en los argentinos que se sienten desamparados y desprotegidos, con problemas de empleo, inflación creciente, aumento del dólar, tarifas impagables, y la plata que no alcanza para llegar a fin de mes".



"¿Algunos de estos problemas se van a solucionar con el FMI? Al contrario, todo va a empeorar", consideró el comunicado del kirchnerismo en Diputados.