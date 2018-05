Revés judicial para Ayala: rechazan recusación contra jueza que pidió su desafuero y detención

La diputada chaqueña Aída Ayala (UCR) sufrió un revés judicial que podría terminar de inclinar la balanza respecto a su futuro inmediato. La Cámara Federal de Resistencia rechazó su pedido de recusación que contra la jueza federal Zunilda Niremperger, quien había solicitado el desafuero y detención de la legisladora en el marco de una investigación en su contra por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.



Ahora, la magistrada fue confirmada al frente de la causa en la que sigue la pista por supuestos sobreprecios en la contratación de una empresa de recolección de residuos durante la gestión de Ayala como intendenta de Resistencia.



En su pedido de recusación, la defensa de la radical había acusado a Niremperger de presunto "mal desempeño" y de "vulnerar la garantía de imparcialidad". Sin embargo, en su fallo la camarista Rocío Alcalá consideró que no existe "verificación" de la supuesta "parcialidad" de la jueza.



El pasado 3 de mayo, la propia Ayala había cuestionado la "evidente la utilización política que se ha efectuado en ese proceso" al tiempo que consideró que "la orden de detención sólo buscan que se decida ilegalmente mi desafuero".



En este contexto, la radical aguarda la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que la próxima semana volverá a discutir su desafuero y tiene previsto emitir un dictamen a favor o en contra del mismo.



En su descargo ante la comisión, Ayala habia asegurado que no era "jefa de una supuesta banda" y pidió a los diputados que rechacen este pedido de desafuero porque "no existe motivo" para impulsar el planteo.



"Se me acusa de ser jefa de una banda para lavado de dinero, se me acusa de haber llamado a licitación para la concesión de servicios de recolección de residuos y se me acusa de enriquecimiento ilícito", enfatizó en esa oportunidad la exintendente de Resistencia, quien agregó que no es "rica ni lícita ni ilícitamente" y tampoco es "jefa de una supuesta banda de empresarios que están hace muchos años dedicados a distintos rubros".