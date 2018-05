Un buen salario y un ambiente agradable, lo que más esperan los argentinos en sus trabajos

Un relevamiento realizado en base a la opinión de más de 4 mil personas en todo el país reveló que la mayoría espera de y trabajo un buen salario y beneficios pero además un ambiente agradable.



La encuestadora líder a nivel mundial en servicios de Recursos Humanos Randstad presentó los resultados de la edición 2018 del estudio Employer Brand Research realizado en 30 países del mundo. De allí se desprende que, de los argentinos que participaron del estudio, el deseo de recibir un buen salario y beneficios por su labor se ubica en primer lugar con el 60%.







Entre los cinco puntos principales remarcados por los encuestados posiciona en el segundo lugar la posibilidad de contar con un ambiente de trabajo agradable con el 57%; en tercer lugar se ubica tener oportunidades de desarrollo profesional con el 55% y la seguridad laboral con el 54%, mientras que cierra la preferencia por lograr equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional con el 44%.



Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, sostuvo que si bien el deseo de trabajar en empresas exitosas es compartido por gran parte de la sociedad, "fundamentalmente deseamos trabajar en empresas donde nos sintamos identificados en valores y culturas, inspirados y motivados a ir todos los días a trabajar y dejar lo mejor de nosotros".



Si bien el salario sigue siendo el punto más referencial a la hora de hablar de los deseos de los empleados, para Ávila "hace tiempo ha dejado de ser el único factor" a la hora de pensar en cambiar de trabajo. Actualmente, señaló, se ha dado lugar "a aspectos más ligados a lo emocional, como el ambiente de trabajo, las oportunidades de desarrollo profesional y la seguridad. Sin dudas esto está subiendo la vara de lo que las organizaciones deben ofrecer al talento para poder atraerlo".



Asimismo, la elección y orden de preferencia en Argentina es similar a otros países de América Latina a excepción de que en el país se preferencia el ambiente laboral por encima de las oportunidades de crecimiento profesional. El informe señala además que estos factores son los más remarcados sin importar la distinción de los tipos de trabajo. Lo que cambia es el orden: para los operarios "priorizan las oportunidades de desarrollo profesional y la seguridad laboral, relegando al cuarto lugar la preferencia por un ambiente de trabajo agradable" mientras que entre los trabajadores no manuales el ambiente está en segundo lugar.







Por otro lado, remarcan que la visión de la empresa es contrapuesta a la mirada de los trabajadores. Las compañías de la región relegan a los tres principales factores que estos destacan y le dan preferencia a destacar la buena situación financiera, la reputación y el uso de tecnologías.



En ese sentido, Ávila consideró que es "fundamental prestar especial atención a este desfasaje entre lo que los talentos quieren y lo que están percibiendo de los empleadores, para poder alinear expectativas, mensajes y percepciones, ya que cada vez más son los candidatos y postulantes quienes, con una actitud proactiva, eligen las empresas en las que quieren trabajar".







Para la ejecutiva de Randstad, los trabajadores actualmente tienen mayor posibilidad de análisis, investigan en redes sociales y se informan en base a comentarios de antiguos colaboradores sobre el lugar donde podrían desarrollar su trabajo, lo que les da más herramientas a la hora de elegir a su próximo empleador.



El estudio analizó los factores que influyen en los argentinos a la hora de decidir quedarse o irse de una empresa. Entre quienes señalaron no querer cambiar de trabajo colocaron a la seguridad laboral, el equilibrio vida familiar-vida profesional y el ambiente agradable entre las principales razones.







En el caso de aquellos que optaron por el cambio o estaban en proceso de hacerlo, indicaron que la compensación demasiado baja, la falta de oportunidades de desarrollo profesional y de reconocimiento, son los principales factores que los impulsaron a la búsqueda de un cambio laboral. A propósito de esto, Ávila destacó que "los principales factores que las personas consideran para elegir una empresa para trabajar, en primer término aparece el salario y los beneficios; es decir, me muevo de una compañía a otra por dinero, pero el salario nunca es lo que me retiene".



Del relevamiento se desprende que el 14% optó por cambiar de trabajo en el último año mientras que el 33% aseguran que lo harán en los próximos 12 meses. Asimismo, la industria automotriz & camionera, la rama farmacéutica y el sector de software y tecnología se posicionan como las preferidas para buscar nuevos horizontes laborales.







Por último, en cuanto a las empresas preferidas para ir a trabajar, Aerolíneas Argentinas se ubica en primer lugar y es la primera vez que la mayor parte de los encuestados se inclina por una empresa pública. En tanto que Hewlett Packard Enterprise en software & IT, Arcor en consumo masivo, Toyota en industria automotriz y Pecom Energía en petróleo, son las que integran los primeros lugares del top 10.