Ministerio de Finanzas colocó u$s 601 millones en Letes

El Ministerio de Finanzas colocó hoy Letras del Tesoro en Dólares por u$s 601 millones a tasas que variaron entre 3,25% y 3,73% según el plazo del título.



A fines de abril, la cartera que dirige Luis Caputo había colocado u$s 1.700 millones en esos títulos, con tasas que variaban entre el 3,05% y el 3,69%



Para las "Letes " a 140 días se recibieron órdenes por u$s 349 millones de los cuales fueron adjudicados u$s 201 millones a un precio de corte de u$s 987,69 por cada 1.000, de valore nominal lo cual representó una tasa nominal anual de 3,25%.



En tanto, para las Letes a 189 días, las ofertas ascendieron a u$s 306 millones de los cuales fueron adjudicados u$s 199 millones a un precio de corte de u$s 982,45 y un rendimiento implícito de 3,45%.



En el caso de las Letras a 259 días se recibieron órdenes por u$s 401 millones de los cuales fueron adjudicados u$s 201 millones a un precio de u$s 974,08 , lo cual equivale a una tasa nominal anual de 3,75%