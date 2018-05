Juventus arrasó de principio a fin para quedarse otra vez con la Copa Italia

Juventus, con el delantero cordobés Paulo Dybala como titular, se consagró este miércoles tetracampeón de la Copa Italia tras golear a Milan por 4-0 en el estadio Olímpico de Roma.



El marroquí Mehdi Benatia (11m. ST y 19m. ST), el brasileño Douglas Costa (16m. ST) y el croata Nikola Kalinic (31m. ST) marcaron los goles del conjunto turinés.



Dybala (ex Instituto de Córdoba) integró el once inicial y tuvo una aceptable participación durante los 83 minutos que estuvo en la cancha, momento en el que ingresó su compatriota Gonzalo Higuaín (ex River Plate), tras estar en el banco de suplentes.



La "Vecchia Signora" dejó en el camino a Genoa (2-0), Torino (2-0) y Atalanta (1-0 y 1-0) hasta enfrentarse a Milan para obtener la nueva estrella de manera invicta y sin recibir goles.



Con esta consagración, Juventus llegó a las 13 en la tabla histórica, sacándole cuatro a Roma (9) y seis a Inter (7).



Por su lado, Dybala consiguió su sexta vuelta olímpica, con tres ligas locales y tres copa domésticas, mientras que Higuaín sumó su cuarta, con dos y dos, respectivamente en la institución.



Tabla histórica de ganadores: Juventus ganó 13 títulos y 5 subtítulos; Roma, 9 y 8; Inter, 7 y 6; Fiorentina y Lazio, 6 y 4; Torino y Milan, 5 y 8; Napoli 5 y 4; Sampdoria 4 y 3; Parma 3 y 2; Bologna 2; Atalanta 1 y 2; Genoa y Venezia, 1 y 1; Vado y Vicenza 1.