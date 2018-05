Guillermo, el más exitoso de la historia de Boca: "Fuimos los mejores"

El entrenador Guillermo Barros Schelotto se convirtió este miércoles en el más ganador de la historia de Boca, sumando sus títulos como jugador y DT, y remarcó que su equipo "fue el mejor", porque supo "mantener la diferencia" para consagrarse en la Superliga con una fecha de anticipación.



"¿Si fuimos justos campeones? Sí, claro, fuimos los mejores, siempre mantuvimos la diferencia, este partido se pasó (se postergó) y Godoy Cruz se acercó, pero hoy la diferencia es de cuatro puntos y el próximo fin de semana puede ser incluso mayor", explicó en plena celebración en La Plata.







Barros Schelotto admitió alguna dificultad sobre el final de la temporada, pero consideró que fueron "justos ganadores" por la "búsqueda permanente del gol".



"Siempre salimos a jugar con la misma actitud. En este semestre no logramos imponer ese juego que veníamos haciendo, pero la búsqueda permanente del gol y del triunfo nos hizo ganar", indicó.



El "Mellizo" levantó su título número 18 con el "Xeneize", como jugador y entrenador, y también festejó en una cancha donde dio sus primeros pasos como futbolista, el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata.



"Ser campeón en esta cancha es especial para mí, este club es como mi casa, Gimnasia es mi casa y me gustaría poder volver, al final de mi carrera me gustaría volver", anunció.



No será un título más para Guillermo. Es que el de este miércoles convirtió al exdelantero de Gimnasia, entre otros, en el más ganador de la historia de Boca si se suman sus 16 logros como jugador y el bicampeonato como técnico en las temporadas 2016/17 y 2017/18.



De esta manera el Mellizo superó a Sebastián Battaglia, actual técnico de Almagro, quien como jugador tenía 17 campeonatos entre nacionales e internacionales, aunque siempre como futbolista, una condición en la que Barros Schelotto nunca lo podrá batir.



Además Guillermo, de 45 años y que como jugador consiguió 10 copas internacionales y 6 torneos de liga, entró también en la historia por estar en el círculo privilegiado de los entrenadores que fueron bicampeones.



En esa lista están Mario Fortunato en la temporada 1930/31 y 1934/35; Alfredo Garassini en 1943 y 1944; Juan Carlos Lorenzo en Metropolitano y Nacional 1976, Copa Libertadores 1977/78; Carlos Bianchi Apertura 1998, Clausura 1999, Copa Libertadores 2000/01, y Alfio Basile en el Apertura 2005 y el Clausura 2006.



(Video gentileza TNT Sports)