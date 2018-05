Dujovne hoy cara a cara con Lagarde para avanzar con el crédito con el FMI

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Chirstine Lagarde en búsqueda de financiamiento para el país.



El funcionario arribó el miércoles a Washington, donde inició las negociaciones al entrevistarse con el Director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner.



De ese encuentro, que se realizó a primeras horas de la tarde, participó también el encargado de la Argentina del FMI, Roberto Candarelli, dijeron fuentes oficiales.



Luego de la reunión fue el turno del análisis entre los equipos técnicos del Fondo y de nuestro país, este último integrados por el jefe de Asesores, Guido Sandleris; el viceministro, Sebastián Galliani; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y el jefe de gabinete de ese ministerio, Ariel Sigal.



Además, también viajaron el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili.



Antes de partir a Washington, Sandleris aseguró que la Argentina "no necesita el dinero del FMI" para hacer frente a obligaciones y que las gestiones iniciadas para acceder a una ayuda son de carácter "preventivo", para atemperar las oscilaciones que genera la volatilidad externa en el mercado local.



El funcionario, que se abstuvo de precisar el monto y el plazo que tendrá ese crédito, explicó que "no es que Argentina no tenga dinero, sino que estos fondos permiten justamente suavizar las oscilaciones de la volatilidad externa".



Durante un contacto que mantuvo con la prensa en el Palacio de Hacienda, Sandleris también relativizó que el FMI vaya a poner exigencias fiscales que la Argentina no pueda cumplir, como condición para la entrega de fondos.

"El Fondo es pragmático, realista. No veo que haya una diferencia sustantiva (de enfoque) con lo que nosotros proponemos en términos fiscales", aseguró.



Estimó que el costo de ese crédito será "un poco más de la mitad" de lo que habitualmente la Argentina paga en el mercado financiero.