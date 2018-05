Horror: detienen a exjugador de Defensores de Belgrano acusado de violar y matar a su hijastro

Un exjugador del club Defensores de Belgrano, de la B Metropolitana, fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Grand Bourg, acusado de haber violado y asesinado a golpes a su hijastro de 5 años, informaron fuentes policiales y judiciales.



Se trata de Gonzalo César "Chino" Aguirre (22), quien le dijo a los investigadores que el niño se había golpeado solo al caerse en la ducha mientras se bañaba, aunque finalmente confesó lo ocurrido ante los investigadores policiales debido a la cantidad de evidencias en su contra.



El hecho, que fue investigado por la Unidad Funcional de Instrucción 22 de Malvinas Argentinas, comenzó la tarde del martes último cuando Aguirre llegó al Hospital de Grand Bourg con el hijo de su pareja, llamado Santino Tahiel Brites (5), en brazos y desvanecido.



El hombre le dijo a los médicos que el niño se había caído en la bañera y fue llevado de inmediato a la sala de terapia intensiva, donde los médicos intentaron reanimarlo pero finalmente murió.



Los pesquisas determinaron que el hombre estaba en pareja desde hacía alrededor de nueve meses con Evelyn Ayelen Brites (20), quien tenía a su hijo Santino de una pareja anterior, y que habitualmente cuidaba al niño en la vivienda que compartían, en la calle República Argentina 1748, en los momentos en que su madre trabajaba como coordinadora en una remisería de Grand Bourg.



Si bien nadie sospechaba, un fiscal Fabricio Iovine ordenó la realización de una autopsia y allí los médicos de la Policía Científica de la Morgue del Hospital Carrillo determinaron que el niño había sido víctima de una brutal golpiza y que había signos de abuso sexual.



Fuentes policiales y judiciales dijeron que el exfutbolista fue detenido cuando caminaba por la ruta 197 y Mozart, de Grand Bourg, por personal de la comisaría 1a. de Malvinas Argentinas, que trabajaron bajo las órdenes del Superintendente de la Zona Norte, comisario mayor Hugo Natiello.



Aguirre había participado hasta momentos antes del velatorio del niño, pero, abrumado por las evidencias en su contra, confesó ante la policía lo que había hecho. Si bien esa declaración no tiene validez legal, el futbolista será llevado hoy ante la fiscalía para ser indagado con el asesoramiento de un abogado defensor.



En principio, los investigadores aseguraron que la madre del niño no tiene relación con el hecho, aunque continúa la pesquisa para intentar determinar si conocía que existía algún tipo de maltrato de parte de Aguirre para con su hijo y no lo denunciaba.



El club Defensores de Belgrano aseguró que Aguirre "no pertenece más" a la institución "por incumplimiento de contrato", ya que "no se presentaba a entrenar desde hace seis meses".