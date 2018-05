Alerta por fuertes tormentas y granizo en Ciudad y Provincia

Vientos de hasta 60 kilómetros por hora, lluvias intensas y eventual granizo afectarán entre hoy y mañana a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



El fenómeno afectará al centro y norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, el Río de la Plata y la Capital Federal, precisó el SMN.



La formación y posterior profundización de un centro de baja presión generará un aumento de la intensidad del viento del sector este, rotando luego al sector sur.



Las intensidades serán entre 40 y 60 kilómetros por hora con ráfagas; sobre el Río de la Plata las intensidades estarán entre los 50 y 70 kilómetros con ráfagas. La disminución del viento será a partir de la tarde del viernes, indicó el SMN.



Ante este panorama, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomendó no circular por calles anegadas, no colocar en balcones objetos que se puedan volar o desplazar y que se aseguren elementos que puedan haber quedado sueltos en obras en construcción. También se pidió no arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados.



La profundización de un sistema de baja presión en la región favorece el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad. Se espera que esta situación provoque fundamentalmente abundantes precipitaciones, especialmente en el sector comprendido por el sur y centro de Santa Fe, Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata.



En esas zonas podrían registrarse lluvias de 50 a 100 milímetros durante este jueves, pudiendo ser superados estos valores en forma puntual, señaló el SMN. "De forma ocasional, algunas tormentas podrían presentar caída de granizo y ráfagas. Se determina el cese de alerta para el este de La Pampa, el sur de San Luis, y el centro-oeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires", dice el alerta.