Trafigura compró más de 250 estaciones de servicio y una refinería de Pampa Energía

La petrolera holandesa Trafigura completó la adquisición de la mayoría de los activos de comercialización (down stream) de combustibles de Pampa Energía, que incluyen más de 250 estaciones de servicio y la Refinería Ricardo Elicabe (BBR) ubicada en la localidad bonaerense de Bahía Blanca, informó hoy la empresa europea en un comunicado.



La operación se había acordado hace seis meses cuando Trafigura le pagó u$s 90 millones a Pampa Energía por los activos que en ese momento todavía figuraban con el nombre de Petrobras, y que a pesar de haber sido adquiridos por la compañía de Marcelo Mindlin, su fusión se encontraba demorada en la Justicia.



A fines de abril, el juez federal Claudio Bonadio autorizó a Pampa Energía a inscribir la fusión por absorción de Petrobras Argentina, para lo cual exigió un depósito en garantía por valor de u$s 20 millones, con lo cual destrabó la venta de las estaciones de servicio a Trafigura.



En mayo de 2016, Pampa Energía compró el 67,5% del capital accionario de Petrobras Argentina, propiedad de Petrobras Brasil, por u$s 892 millones.



La operación estaba trabada por una denuncia del fiscal federal Gabriel de Vedia, quien pedía que se investigue una supuesta maniobra de defraudación que involucraba a las acciones que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) controlaba en la filial local de la petrolera brasileña.



Las operaciones actuales de Trafigura en Argentina incluyen una flota fluvial y la Terminal de la localidad bonaerense de Campana que abastece a los mercados argentino, paraguayo y boliviano con productos derivados de petróleo a través del río Paraná.



También está desarrollando rápidamente una red de estaciones de servicio minorista en Argentina, bajo la marca Puma Energy.