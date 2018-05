Con la mirada puesta en Washington, el dólar opera estable a $ 23,13 (mayorista baja 10 centavos)

Con la mirada del mercado puesta en Washington, donde el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne se reunirá con la directora del FMI Christine Lagarde en búsqueda de financiamiento para el país, el dólar opera estable este jueves a $ 23,13 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Sin embargo, en la plaza donde participan los grandes jugadores la moneda mayorista arrancó con tendencia a la baja y se vende a $ 22,62, 10 centavos menos que el miércoles.



En la plaza paralela local, por su parte, el blue cede 10 centavos a $ 23,40, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, trepó 30 centavos a $ 22,68.



Cabe recordar que lejos de morigerarse el último miércoles la escalada del billete a pesar del anuncio de negociaciones con el FMI, la tensión en la plaza cambiaria se mantuvo y, pese a nuevas intervenciones del Banco Central en el mercado de futuros, el dólar volvió a perforar los $ 23 y alcanzó un nuevo récord.



Fogoneado por la demanda de minoristas, y compras por cobertura de grandes jugadores, la divisa aumentó 19 centavos a $ 23,13, su nuevo máximo al cierre, mientras que la cotización mayorista avanzó 32 centavos a $ 22,70. Todo sucedió en un contexto de escasa oferta tanto de exportadores, como de bancos que ya bajaron sus posiciones en la divisa, de acuerdo a lo exigido por el BCRA.



El apetito por la moneda estadounidense fue alentado además por el contexto internacional, que mantiene los signos de incertidumbre e inestabilidad sobre los tipos de cambio regionales.



El BCRA estuvo presente por segundo día consecutivo en los mercados de futuros, un factor que mantuvo acotada la evolución de los precios durante gran parte de la jornada. Sin embargo, sobre el cierre renacieron las órdenes de compra, que no encontraron respaldo en la punta vendedora, convalidando un salto en el precio de la divisa.



El volumen operado en el segmento de contado subió casi 12% a $ 790,5 millones, y en futuros del MAE se hicieron u$s 228,4 millones.



En el mercado de futuros del ROFEX, se negociaron u$s 1.106 millones, de los cuales más del 75% se operó en mayo a $ 23,1050 con una tasa de 28,11%. El más largo pactado fue julio, que cerró a $ 24,50, con una tasa de 34,45%. Los plazos subieron más de veinte centavos, acompañando la suba del spot, aunque no en su totalidad.



Por último, las reservas del Banco Central ascendieron u$s 1.818 millones hasta los u$s 57.014 millones.