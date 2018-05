Bullrich, sobre proyecto de tarifas: "No es evaluable porque no es financiable"

El senador nacional Esteban Bullrich (Cambiemos-PRO) consideró que el proyecto opositor aprobado en la Cámara de Diputados, que busca poner un freno a los aumentos tarifarios y que ahora deberá ser analizado por el Senado, "no es evaluable porque no es financiable".



"Un proyecto así es demagogia", aseveró el legislador nacional por la provincia de Buenos Aires, quien también criticó a quienes vinculan la situación actual con la de la crisis del 2001 y pidió "salir de los malos presagios".



"Este proyecto no es evaluable porque no es financiable. Un proyecto así es demagogia", calificó Bullrich en declaraciones a Radio La Red al referirse al proyecto que, cerca de la medianoche, obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados con 133 votos a favor, 94 en contra y tres abstenciones.



De este modo, anticipó la postura que asumirá el oficialismo en la Cámara alta, a la que fue girado en revisión el proyecto surgido de un consenso de distintos bloques opositores de Diputados.



Por otro lado, al referirse a la situación en el mercado cambiario y a la decisión del Gobierno de recurrir al FMI, Bullrich planteó que "hay algunos que quieren adherir a este club (del helicóptero) y hasta son socios vitalicios, pero hay que salir de los malos presagios porque el Banco Central (BCRA) tiene reservas y tenemos un plan claro de reducción del déficit".



"Los argentinos hicimos varios esfuerzos y vamos a tener que seguir haciéndolo. Estamos en una situación difícil pero muy diferente respecto del pasado", indicó.



Bullrich también dijo que la gestión de Cambiemos está "haciendo los cimientos de un país que nunca se hicieron" y que "lo peor ya pasó".



"Ahora lo que tenés es que sigue habiendo una situación sensible y sigue siendo un país que tiene un déficit, por lo que tenemos que cuidarnos. Además, esto se da en marco de una situación complicada (económica) en Estados Unidos y cuando vemos la suba de la tasa externa", evaluó.



"Por todo esto, somos más vulnerables pero queremos llevar tranquilidad porque es una situación temporal", definió el senador.



Ayer, se aprobó en la Cámara baja el proyecto de Emergencia Tarifaria, que propone retrotraer el nivel tarifario al mes de noviembre pasado, tras más de doce horas de debate y en el marco de manifestaciones de organizaciones políticas y sociales frente al Parlamento.