Un Fórmula 1 de Selección: mirá este exclusivo diseño inspirado en Argentina

El diseñador web de autos deportivos, Tim Holmes, creó un auto de Fórmula 1 ploteado con motivos de la Selección argentina. También lo hizo con otros equipos que disputarán la próxima Copa del Mundo en Rusia.



El F1 de Argentina es celeste y blanco, respetando la paleta de colores de la actual camiseta y el estilo retro, con toques pixelados. Posee dispersos todos los Sponsors que tiene el equipo nacional y el nombre y número del piloto: Lionel Messi.



Además del bólido de Argentina, Holmes armó de Rusia, Brasil, Alemania, Nigeria, Bélgica e Inglaterra.





As promised here we have 2 of 32 - @England with their strip/kit inspired look. I wonder how fast a @vauxhall #F1 engine could be? pic.twitter.com/qO4rxeYF88 — Tim Holmes Design (@timholmesdesign) 2 de mayo de 2018