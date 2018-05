Vélez y Colón, con obligaciones, reanudan el suspendido partido por los barras

Colón de Santa Fe recibirá a Vélez Sarsfield completando los 68 minutos del partido por la 22da. fecha de la Superliga, que fue suspendido cuando igualaban 0 a 0 cuando barras bravas del local arrojaron tres bombas de estruendo al campo de juego.



El partido, que se retomará a las 17.45 y se jugará en dos tiempos de 34 minutos cada uno, fue suspendido por el árbitro Andrés Merlos a los 22 minutos del primer tiempo por falta de garantías, cuando una de las bombas lanzadas por los barras de Colón puso en riesgo la integridad física del arquero de Vélez, César Rigamonti, quien actualmente no es titular.



Colón (38 puntos), que hace tres partidos que no gana y suma 270 minutos sin marcar, se juega mucho en estos 68 minutos porque si llega a vencer ingresará en zona de Copa Sudamericana 2019 a falta de jugar en la última fecha visitando a Racing.



Vélez, con la dirección técnica de Gabriel Heinze, termina la Superliga con una muy buena racha de siete partidos sin perder (15 puntos sobre 21), que lo alejó por completo de la zona del descenso y le permitió acumular puntos para el promedio de la próxima temporada. El objetivo del equipo de Liniers es mantener esta serie positiva.



En Colón, respecto del equipo que igualó en la fecha pasada ante River, el DT Eduardo Domínguez ordenaría el ingreso de Gonzalo Escobar por Clemente Rodríguez y Tomas Chancalay por Cristian Guanca, mientras que en Vélez , a diferencia de la oncena que viene de ganar en San Juan, no jugará en la defensa el suspendido Luis Abram y sus reemplazante podría ser Fabián Cubero o Mauricio Toni.



En el historial jugaron 69 veces y Vélez marca clara diferencia con 30 triunfos contra 16, con 23 empates.