Sin éxito, oposición pidió que acuerdo con el FMI sea revisado por el Congreso

La oposición no logró conseguir el quórum necesario para que un eventual acuerdo entre la Argentina y el FMI sea revisado por el Congreso. Tanto el oficialismo como parte del peronismo dejaron vacías sus sillas de la Comisión Bicameral del Congreso encargada de monitorear la deuda externa.



De los 20 legisladores que integran el cuerpo sólo asistieron siete. Por lo pronto, el senador peronista José Mayans, presidente de la Comisión, advirtió que en el Presupuesto 2018 "no figura el FMI" entre los organismos de crédito público, por lo que "si el préstamo es para este año, (el Gobierno) tiene que ingresar un proyecto al Parlamento".



Quienes también dieron el presente en la reunión convocada fueron la también justicialista Sigrid Kunath y la senadora del FPV María de los Ángeles Sacnun; los diputados Néstor David del Bloque Justicialista, José Luis Gioja y Axel Kicillof del FPV y Marco Lavagna del Frente Renovador.



Además de exigir que el crédito del FMI sea aprobado por el Congreso, los legisladores también exigieron que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, envíe "información completa" sobre la situación de la deuda externa. Vale recordar que la última visita del funcionario al Parlamento finalizó abruptamente en medio de un escándalo con la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti.



Como era de esperarse, la ausencia del oficialismo fue repudiada por los presentes. En una reunión que se desarrolló en minoría en el salón Arturo Illia del Senado, Gioja repudió la actitud de los legisladores que no dieron quórum: "Cuando Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI mandó al Parlamento el tema. Con más razón deben hacerlo ahora, cuando se está endeudando al país de vuelta".



Por su parte, el vicepresidente de la Comisión y exministro de Economía, Kicillof, dijo que no animaba al kirchnerismo a hacer "ningún escándalo ni ningún show" sino "simplemente que vengan a explicar" el alcance de las negociaciones, y evaluó que la ausencia de Cambiemos en la Bicameral "puede traer más inquietud a la opinión pública".