Ismael Serrano: "Renunciamos a identificarnos con los anhelos colectivos"

En "Papá cuéntame otra vez", la canción que abre el primer trabajo de una vasta discografía, Ismael Serrano narró algunas de las grandes vivencias de la generación de sus padres, aquella que fue testigo de época de la guerra de Vietnam, del suceso de los Rolling Stones, del auge y la muerte del Che Guevara y de aquel Mayo francés que, en su 50 aniversario, queda lejos. "Sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual/ las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más", sentenció hace 21 años en el primer tema de "Atrapados en azul".



Y si para un cantautor la canción sirve como marca de agua de la fotografía de un determinado momento, aquel tema que lo llevó a la fama parece la fórmula perfecta para seguir contando una historia que, a veces, sólo pareciera cambiar de protagonistas. "El mundo es otro. Pero en muchos aspectos vivimos un retroceso muy importante. Hay cosas que hace 20 años nos hubiesen parecido intolerables. Estamos viviendo una regresión en derechos y libertades y abriendo cada vez más la brecha entre los que más y los que menos tienen. Se rompieron ciertos consensos políticos y se tiende a señalarnos y a decirnos que vivíamos por encima de nuestras necesidades", le asegura a AGENDATE el artista de 44 años que el próximo 18 y 19 de mayo se presentará en el Luna Park como parte de una gira que lo devolverá a América, un continente que lo nutrió de grandes amistades y mejores canciones como "México insurgente", "Vine del norte", "A las Madres de Mayo" y "Buenos Aires 2001", aquella que dice: "Hoy Boca gana y una joven que me recuerda a ti hace las maletas/ El FMI te desnuda en el peor invierno".



Periodista: ¿Cuál es el reproche que le hacés a tu generación?



Ismael Serrano: Que no fuimos capaces de construir un relato propio como el de nuestros padres. Ellos lograron un relato cargado de ética, pero que también tuvo mucho de renuncia. Tenían una narración propia, pero nosotros somos hijos del individualismo. Renunciamos a identificarnos con los anhelos colectivos. La historia, lejos de terminar con la caída del muro, revivió lo peor. Nuestros hijos se van a enfrentar a un futuro peor que el de sus padres. Van a tener peores salarios, peores pensiones (si es que las tienen). Van a tener menos derechos y libertades. Duele no haber sido capaces de leer las señales que nos conducían hasta aquí y de no haber aprendido a mirarnos los unos o los otros.



P.: En la actualidad, desde diversos sectores, se cuestiona al artista por incluir a la política en su trabajo. ¿Qué opinás al respecto?



I.S.: Entiendo que haya gente que apuesta por el hedonismo, pero eso es tan respetable como lo otro. Si no eres capaz de emocionarte con los anhelos colectivos, con lo que te ocurre en tu trabajo, es todo muy difícil. Se impuso una estética musical que es excluyente y que apuesta por la evasión pura y dura. Pero tiene que haber espacio para expresiones que inviten a la reflexión. Lo bonito de la música es que sea plural y que haya espacio. No tienen por qué ir por separado. Una canción no es peor porque tenga un mensaje social o político. Creo que para algunos componer con contenido político te puede hacer caer en el panfleto, sin embargo componerle al amor te hace caer en la cursilería. Y parecería que eso no es importante.



P.: ¿Cómo ves el giro político que se dio en América del Sur?



I.S.: Es una reacción global ante lo que viene ocurriendo. De la misma manera que sucedió el 15M. El ejemplo más claro es lo que pasa en Brasil. El actual presidente tiene grandes indicios de corrupción y no veo alertas al respecto. Los medios siguen preocupados por las imputaciones a Lula, pero no veo que se preocupen por el déficit democrático que supone que un tipo que no fue elegido imponga una agenda política que no fue sometida a escrutinio público.







P.: Cuando llegues a la Argentina te vas a encontrar con un debate fuerte sobre la despenalización del aborto. ¿Cuál es tu postura?



I.S.: La despenalización es un logro en cuanto a los derechos de la mujer. A que pueda decidir sobre su cuerpo y sobre su futuro. Si vivimos algo esperanzador al respecto es la ola de feminismo liberador. Está resituando el debate en muchas cosas. Aquí no se trata de estar a favor o en contra del aborto. Es proteger a las mujeres que muchas veces se están muriendo por los abortos clandestinos. Y en estos casos no se puede imponer la moral. Cada uno hará lo que quiera con sus convicciones ideológicas, pero no se puede imponer nada. Aquellos que se oponen son los mismos que estaban en contra del divorcio y que, por otro lado, fueron los primeros que se acogieron a ese derecho.



P.: Te llevo al plano de tu visita. ¿Qué significan 20 años en una carrera musical?



I.S.: Es mucho tiempo. Por eso decido celebrarlo. Soy consciente de haber vivido cosas muy agradables gracias a la música. Viajar por toda España y Latinoamérica, compartir escenarios con referentes como Serrat, Sabina, Silvio, Mercedes Sosa, Aute. Son muchos los sueños que cumplí. Me siento en deuda y con mucho por agradecer.



P.: Sos un observador nato. De aquel cantautor que se ve en la portada de "Atrapados en azul" con la mirada clavada y un acorde en mi a este presente, ¿qué fue lo que cambió a la hora de encarar una composición?



I.S.: Creo que cambié mi manera de enfrentarme al ejercicio de composición, que es un diálogo con uno mismo. Estoy muy orgulloso de mis primeras composiciones, pero soy muy exigente. Antes todo era tremendo. Ahora soy más permeable y más flexible, pero no renuncio a mis ideales. Hay principios ideológicos que están claros y eso aparece en mis canciones. El compromiso con la realidad, está ahí. Y recorriendo el camino de vuelta entiendo que cuando uno comienza se siente en la necesidad de demostrar.



P.: ¿De demostrar qué?



I.S.: Es algo que le pasa a los cantautores a los que se los tilda de que priorizan los textos por encima de la música. Y convengamos que el cantautor no es un músico muy valorado. No se fue justo con el género. Entonces, empezás a competir para generar armonías más complejas y todo se vuelve hermético. Pero en ese camino de vuelta te encontrás con la sencillez a la hora de expresarte o con la búsqueda de la raíz de la canción popular a través de un vuelo poético que no tiene porqué alejarte de lo coloquial.



P.: En "20 años. Hoy es siempre", el disco en vivo con el que recorrés tu carrera, incluís algunas versiones de la raigambre popular. ¿Cómo es el trabajo de generar algo nuevo a través de canciones como "Ojalá" o "Todo cambia"?



I.S.: Es lo más complicado porque el reto es interiorizarla y llevarla a tu territorio musical. Hacer una versión fiel tratando de emular la original es estéril y vano, porque no se puede superar. Además, es aburrido. Incorporo las canciones para reconocer la deuda y también porque es divertido. Porque así empecé y me lleva a recordar cuando recién empezaba y cantaba aquellas versiones de autores que nos emocionan. Es volver a eso.







P.: Hacés una versión de "Spaghetti del rock", la canción de Divididos. ¿Por qué la elegiste?



I.S.: Iba caminando por Rosario y vi que había una banda cantando en un garito. Me quedé escuchando esa canción en un tono festivo y me dio ganas de cantarla también por más que sea de otro universo musical, y otro universo poético. Me divertía hacerlo a mi manera. Es un símbolo de mis viajes a Argentina.



P.: Te cuento que en Wikipedia, los artistas con los que se te relaciona son Silvio, Sabina, Aute, Olmo, Fran Fernández y Los Redondos. ¿De dónde crees que sale esa ligazón que te adosan a la banda argentina?



I.S.: Los Redondos generan una gran pasión entre sus seguidores. Creo que ellos también tienen mucho que ver con la canción popular. Con una manera independiente de entender el oficio, de aquello que no tiene concesiones. No está mal la relación.