Cobra Kai: una grulla al corazón

Volvió Daniel LaRusso. Y no en forma de fichas, como supo hacer Alf (otro personaje icónico de los 80) en un capítulo de Los Simpsons. Pero en esta oportunidad el que se lleva las miradas en Cobra Kai (la serie que retoma la vida de los protagonistas de Karate Kid) es Johnny Lawrence, aquel rubio que termina derrotado por el aprendiz del señor Miyagi con la famosa grulla, la patada más famosa de la historia del cine.





Con diez capítulos ya disponibles en YouTube Red (y una segunda temporada más que asegurada), Cobra Kai apela a la emoción para lograr una conexión directa con aquellos fanáticos de la serie aunque cae en resoluciones simples, pero no por eso menos efectivas, para narrar la vida de dos hombres de más de 50 años que alguna vez fueron grandes karatecas pero que hoy llevan adelante diferentes estilos de vida.





Lawrence no superó aquella derrota y queda a la vista desde el minuto cero. Su rol de rebelde sigue por más que ya tenga arrugas. Todo lo contrario sucede con LaRusso, quien en continuidad con la historia madre tiene una cadena de autos (como los que le hacía limpiar el señor Miyagi) exitosa, una familia aparentemente perfecta y una vida muy cercana al new age.







La serie plantea un duelo de opuestos que se atraen desde diferentes puntos. Y pese a que apuesta a la figura de Lawrence como protagonista se va dejando llevar por la trascendencia de LaRusso (Ralph Macchio luce los 56 años más jóvenes de la pantalla). En ese juego, la moneda gira para uno y otro sin terminar de inclinarse por alguno y lleva al espectador a dudar.





Los jóvenes protagonistas (hijos y aprendices) serán cruciales a la hora de generar una continuidad y darle vida a una rivalidad de dojos que, al parecer, nunca terminó. Con una banda de sonido acorde, pasos de comedia directamente relacionados a esa primera película, escenarios revisitados y los derechos de televisación para entremezclar en el relato algunas imágenes de antaño, Cobra Kai es sin duda un golpe al corazón. Una serie necesaria tanto para los fans como para las nuevas generaciones.