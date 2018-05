Caso Pérez Volpin: familia denuncia vínculos entre el perito del anestesista y el de la Corte

El abogado de la familia de la periodista y legisladora porteña Debora Pérez Volpin, fallecida en febrero pasado por una perforación instrumental en el esófago, denunció un vínculo entre el perito de la anestesista que está imputada en la causa y el perito oficial, perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Así lo confirmó el letrado Diego Pirota, quien este jueves denunció ante la justicia que el perito oficial mantendría un vínculo laboral cercano con el perito de la anestesista Nélida Puente.



"El perito oficial le tenía que contar sobre ese vínculo a la fiscal, y no tenía que intervenir de entrada en el caso. Por eso ahora le pedimos al juez y a la fiscal que investiguen", explicó Pirota en declaraciones al canal de noticias TN.



Y agregó: "No voy a dejar que modifiquen una pericia. ¿Por qué no lo dijeron de entrada que se conocían?. Ahora la justicia lo tiene que investigar y la fiscal tiene que pedir a los peritos que lo aclaren".



En el escrito, que fue presentado este jueves ante la fiscal Nancy Oliveri, quien está a cargo de la investigación, se indicó: "Casualmente, o NO, el Dr. Papagni (médico anestesiólogo) resulta coautor junto con del Dr. (Carlos) Salgueiro, perito de parte designado por la defensa de la imputada Puente, de numerosas publicaciones de medicina, a la vez que comparten el dictado de cursos, como oradores y profesores".



En el escrito, al que tuvo acceso el diario Clarín, también se señaló: "Esta circunstancia elocuente, aunque por sí sola podría ser una mera casualidad, no lo es en esta oportunidad".



Al referirse a la denuncia Pirota sostuvo también que "hay un punto inconexo" en el informe de autopsia en donde en el punto 4 dice: "los hallazgos de autopsia permiten inferir que las maniobras de reanimación básicas y avanzadas que se realizaron eran las indicadas para el caso, si bien las mismas no fueron efectivas".



"Esta afirmación contiene una conclusión que no se condice con el desarrollo del informe, con los resultados periciales obtenidos y con la mecánica de las lesiones y sus posibles soluciones", se remarcó en la denuncia.



Y se agregó: "Existen varias circunstancias que permiten afirmar que las tareas de reanimación realizadas ante el cuadro de evidente perforación con el que se encontraron los médicos intervinientes estuvieron lejos de ser las adecuadas".



El pasado 11 de abril, la familia de Pérez Volpin junto al abogado dieron a conocer el resultado final de la autopsia que determinó que la legisladora murió por una perforación instrumental en el esófago y que se trató de una muerte violenta.



Además de la presentación del informe de la autopsia, Pirota apuntó en esa oportunidad contra el juez Gabriel Ghirlanda, que hasta ese día estuvo a cargo de la causa, ya que junto a la familia de la fallecida periodista destacaron su preocupación por la "parálisis" que había tenido la investigación judicial hasta ese momento.



Pérez Volpin falleció el 6 de febrero último, mientras le practicaban una endoscopia en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo.