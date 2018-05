Avanza en Provincia proyecto de Vidal para eliminar contribuciones para municipios en facturas de luz y agua

La Cámara de Senadores bonaerense dio media sanción este jueves al proyecto de ley que elimina una contribución del 6% en las tarifas de luz y del 4% en las de agua y cloacas, que estaban incluidas en las facturas de esos servicios y eran destinadas a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.



La iniciativa, que ahora debe ser tratada en la Cámara de Diputados, contó con el aval del bloque oficialista de Cambiemos y el rechazo del Frente Renovador y de las dos bancadas del Justicialismo que propusieron que esos fondos los absorban las empresas o que lo que dejan de percibir las comunas lo compense el estado provincial.



El proyecto que había sido enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal formaba parte de un paquete de medidas para reducir la presión impositiva en las facturas de servicios que pagan los bonaerenses.



La gobernadora -vía decreto- eliminó de las tarifas de luz un 15,5% de dos fondos específicos que recaudaba la provincia; un 6% de la tarifa de gas y otro 3% de la tarifa de agua pero también impulsó que se eliminen las contribuciones que perciben los municipios.



Por eso, el proyecto aprobado hoy reduce al 0,01 el 6% que estaba destinado a los municipios en los que las prestadoras eléctricas brindan ese servicio, contempladas en la Ley 11.769 y del 4% sobre las tarifas de agua y cloacas prevista en la Ley 13.404.



Durante el debate en el recinto, el senador de Cambiemos Andrés De Leo aseguró que el proyecto tiene por objetivo "reducir el peso impositivo en las tarifas que pagan los usuarios" y citó como ejemplo que con los decretos firmados por la gobernadora "en el caso de la luz la presión impositiva se reduce un 22%, lo que significa entre un 14 y 15% de la tarifa final".



El legislador rechazó la posibilidad propuesta por Unidad Ciudadana de que los fondos que pierden las comunas lo compense el gobierno provincial y recordó que "hay una nueva estructura tributaria que beneficia de manera directa a los municipios a través de la coparticipación".



De Leo precisó que entre enero y abril del 2017 los municipios recibieron por esa vía 14.124 millones de pesos mientras que en el mismo período de este año fue de 19.970 millones "lo que implica un incremento de casi el 40%".



También recordó que Vidal modificó esta semana el porcentaje destinado a los municipios de lo recaudado por los tragamonedas que lo elevó del 5 al 10% y que "implica un incremento de unos 400 millones de pesos para las comunas".



El senador del Frente Renovador, José Luis Pallares aseguró que esa bancada "respalda la medida de fondo de reducir la presión impositiva porque es un pequeño alivio para el usuario", aunque aclaró que "el centro de la atención no está en los impuestos sino en lo irracional del aumento de las tarifas".



El legislador explicó que su bancada propuso "que las distribuidoras paguen a los municipios las tasas correspondientes sin trasladarlas a los usuarios para no desfinanciar a las comunas".



En tanto, Federico Susbielles (Unidad Ciudadana) aseguró que el proyecto "no va a traer ningún beneficio" y lo calificó como un "caballo de troya".



"Tiene la apariencia de solución pero profundiza el problema, porque las tarifas seguirán siendo impagables y ahora habrá menos recursos para los municipios", advirtió.