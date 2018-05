Los dos nombres que desvelan a Guillermo para reforzar al Boca bicampeón

El padre de Guillermo Barros Schelotto, Hugo, confesó que a su hijo lo siguen desvelando Gustavo Gómez y Agustín Marchesin. Además, reveló que la dirigencia del club de la Ribera contrató un 50% de los futbolistas que solicitó



"Creo que le trajeron un 50% de lo que el pidió: (Darío) Benedetto, (Paolo) Goltz, (Ricardo)Centurión, esos pidió, pero a Guillermo lo siguen desvelando Gómez y Marchesin", aseguró Hugo Barros Schelotto en diálogo con Súper Deportivo Radio.



Por otro lado, aclaró que el pedido por Marchesin no es en demérito de Agustín Rossi: "Lo digo sin faltarle el respeto a Rossi, que lo bancó a muerte, pero a él le gusta Marchesin, para completar un plantel de primer nivel".



Finalmente, el padre de Guillermo manifestó que no fue tan fácil sobrellevar todo lo que se decía de Boca mientras no podía cerrar el bicampeonato: "Yo escuché decir que era caprichoso, eso lo aceptó, pero escuché decir que era un aprendiz de técnico, que Boca iba a perder el campeonato, que este Boca no iba a quedar en la historia y nadie lo iba a recordar por lo más que juega, por más que él decía que no le afectaba todo eso pesaba y mucho".