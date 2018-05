Lo más destacado de la agenda deportiva del fin de semana para ver por televisión

Viernes 11

Superliga Argentina

River - Estudiantes 16.45 (Fox Premium)

Chacarita - San Martin (SJ) 19.00 (Fox Premium)

Lanús - Atlético Tucumán 21.15 (TNT Sports)

ATP 1000 - Madrid

Cuartos de final 12.00 (ESPN HD)

Cuartos de final 14.30 (ESPN 3/HD)

Golf: The Players Championship

Segunda vuelta 14.00 (ESPN HD)



Sábado 12

Superliga Argentina

Huracán - Boca 11.00 (Fox Premium)

Patronato - Banfield 13.15 (Fox Premium)

Defensa y Justicia - Arsenal 15.30 (TNT Sports)

Olimpo - Talleres 15.30 (Fox Premium)

Unión - Independiente 17.45 (TNT Sports)

Belgrano - Temperley 20.00 (Fox Premium)

Liga de España

Getafe - Atlético Madrid 13.30 (ESPN HD)

Real Madrid - Celta 15.45 (HD DirecTV Sports)

Serie A de Italia

Inter - Sassuolo 15.45 (Fox Sports 2/HD)

Top 12 de la URBA

Alumni - Newman 13.40 (HD DirecTV Sports)

Hindú - Belgrano 15.35 (HD DirecTV Sports)

Ciclismo: Giro D'Italia

Etapa 8 08.00 (ESPN 3/HD)

F1 - GP de España

Clasificación 10.00 (Fox Sports 3/HD)

ATP 1000 - Madrid

Semifinales 11.00 (ESPN HD)

Semifinales 16.00 (ESPN 2/HD)

Golf: The Players Championship

Tercera vuelta 15.30 (ESPN/HD)

Boxeo

Sadam Ali - Jaime Munguia 23.00 (SPACE/HD)



Domingo 13

Superliga Argentina

Godoy Cruz - Tigre 17.45 (TNT Sports)

Vélez - Argentinos 20.00 (TNT Sports)

Liga de España

Espanyol - Málaga 11.00 (HD DirecTV Sports)

Barcelona - Levante 15.45 (ESPN 3/HD)

Premier League

Manchester United - Watford 11.00 (HD DirecTV Sports)

Liverpool - Brighton 11.00 (HD DirecTV Sports)

Huddersfield - Arsenal 11.00 (HD DirecTV Sports)

Swansea - Stoke City 11.00 (HD DirecTV Sports)

Serie A de Italia

Atalanta - Milán 13.00 (ESPN 3/HD)

Roma - Juventus 15.45 (ESPN 2/HD)

Ciclismo: Giro D'Italia

Etapa 9 08.00 (ESPN 3/HD)

F1 - GP de España

Carrera 10.00 (Fox Sports 3/HD)

ATP 1000 - Madrid

Final 13.00 (ESPN HD)

Golf: The Players Championship

Ronda final 15.00 (ESPN/HD)