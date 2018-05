Francisco inauguró la sede porteña de la fundación Scholas en la Villa 31

El papa Francisco inauguró a través de una videoconferencia desde Roma la sede porteña de la fundación pontificia Scholas Occurrentes en la Villa 31.



El pontífice visitó la sede romana de la institución que preside a nivel mundial el argentino José María del Corral y desde allí dialogó con la flamante oficina en la villa de Retiro. Durante la videoconferencia, el Papa sostuvo: "Les diría a los jóvenes que no se duerman, que no pierdan la capacidad de soñar despiertos, de mirar más allá. Les diría que no se dejen robar la esperanza, la esperanza no defrauda y los va a llevar adelante. Anímense a pelear por la vida, por las ilusiones, no se jubilen antes de tiempo".



En la misma línea, aseguró que "no hay cosa más triste que ver a un chico de 15 o 20 jubilado, que no se anima". Y aconsejó: "Arriesguen, sueñen a lo grande, esperen a lo grande y arriesguen con prudencia. La prudencia es el encause de toda esa energía".



Finalmente, pidió a los jóvenes: "Ustedes no se olviden que el mundo no empezó como ustedes, la patria no empezó con ustedes, la historia de esa patria no empezó con ustedes, miren a las raíces de sus pueblos y sus familias. Tomen esas raíces y den el paso adelante".



Además, Jorge Bergoglio inauguró por el mismo sistema las nuevas sedes de Scholas en Mozambique y en Colombia, confirmaron fuentes vaticanas.



La visita de Francisco a la sede de Scholas en el barrio romano de Trastevere, la tercera en un año, se dio en el marco del Congreso Internacional que la organización presente en más de 190 países celebra esta semana en el Vaticano con casi 100 jóvenes de 10 países.



Nacida en los años 2000 bajo el impulso del entonces cardenal Bergoglio, Scholas se constituyó en una fundación de derecho pontificio y alcance mundial que busca divulgar "el sueño educativo del papa Francisco" a través de la formación en arte, pensamiento y ciudadanía.