Tras dos postergaciones, River y Estudiantes se pondrán finalmente al día

River recibirá esta tarde a Estudiantes de La Plata con el objetivo de sumar puntos para entrar a la Copa Sudamericana 2019, en un partido pendiente de la 25ta. fecha de la Superliga del fútbol argentino y postergado en la víspera a causa de las malas condiciones climáticas.



River, que está 12do. en la tabla de posiciones con 39 puntos, y Estudiantes (14to., con 35 unidades) se medirán desde las 16.45, en el estadio Monumental de Núñez, con el arbitraje de Ariel Penel.



En principio el cotejo no se jugó con el resto de la fecha y se reprogramó a causa de los compromisos que ambos equipos jugaron por la Copa Libertadores y ayer no jugaron por la lluvia.



Después del empate sin goles ante Colón de Santa Fe, el lunes último, River quedó a siete puntos de la clasificación a la Copa Libertadores 2019 con seis en juego.



Si bien no podrá ir a la próxima Libertadores (al menos no a través de la Superliga, pero sí por medio de otras competencias), tiene posibilidades de ingresar a la Sudamericana si escala en la tabla.



Por eso, Marcelo Gallardo, técnico de River, que ya se aseguró el pasaje a octavos de final de la Libertadores 2018 al liderar el grupo D con 11 puntos en cinco partidos (lo sigue Flamengo con 6), planea jugar con mayoría de titulares en los últimos dos partidos de la Superliga Argentina de fútbol, contra Estudiantes de La Plata y el lunes próximo frente a San Lorenzo, en su último encuentro por el torneo local.



Gallardo apostará al equipo base: el defensor Jonatan Maidana y los mediocampistas Leonardo Ponzio y Enzo Pérez, quienes siempre alternan para no desgastar el físico, serían titulares. El delantero Lucas Pratto, que fue reservado ante Colón (fue titular Ignacio Scocco), también jugará de entrada ante el "Pincha".



A Estudiantes, con escasas chances de ingresar a la Sudamericana, le queda el encuentro ante River y un partido como visitante contra Rosario Central, el lunes próximo en el cierre de la Superliga.



Además, los platenses tienen pendiente un choque contra Nacional de Montevideo (el 24 de mayo), por el grupo F, donde deberán ganar por dos goles para acceder a los octavos de final de la Libertadores 2018.



Leandro Benítez, el reemplazante de Lucas Bernardi, quien se fue después de la derrota contra Racing, será el técnico de Estudiantes en estos tres partidos.



Para Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, el objetivo es que el interinato de Benítez llegue a su fin después del Mundial de Rusia y que Sebastián Beccacece, ayudante de Jorge Sampaoli en la Selección, sea el próximo entrenador de su club.



Para el encuentro en el Monumental, el defensor Leandro Desábato no está entre los convocados para que descanse y también son baja el delantero Juan Otero y Pablo Lugüercio, por lesión.



Otero tiene una distensión de grado 1 en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda y su lugar será ocupado por Mariano Pavone (ex-River); mientras que Lugüercio sufre una protusión discal en la columna lumbar a nivel L3.