Brasil sufre por una de sus figuras: Dani Alves se quedó afuera del Mundial

El defensor brasileño Dani Alves se perderá el Mundial de Rusia por una lesión, según aseguraron los principales medios de Brasil.



Luego de visitarlo en Francia y realizarle nuevos exámenes médicos, Rodrigo Lasmar, el médico de la selección brasileña, llegó ya a la conclusión de que Alves no podrá recuperarse a tiempo y por eso no será parte del torneo, afirmó el sitio web "GloboEsporte".



El jugador, titular indiscutido en el equipo que comanda Tite, sufrió una lesión ligamentaria el último martes en la final de la Copa de Francia que su equipo, el Paris Saint Germain, ganó 2-0 a Les Herbiers.



Los primeros informes médicos señalaron que el lateral había sufrido un esguince de rodilla, con "alta desinserción del ligamento anterior cruzado" y que la lesión no era quirúrgica. La próxima evaluación, decía el informe, sería en tres semanas.



Sin embargo, tras reunirse con él, Lasmar determinó que, incluso sin la necesidad de ser operado, el jugador necesitará, mínimo, un mes y medio más para volver a entrenar.



El próximo lunes, Tite dará la lista de 23 jugadores para disputar la Copa del Mundo. Se estima que Neymar, también lesionado pero recuperándose satisfactoriamente, estará incluido y que Alves será la gran ausencia.



Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) y Rafinha (Bayrn Munich) son los principales candidatos a ocupar el lugar de Alves, en el caso de que éste no sea convocado.