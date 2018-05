Gobernadores revelaron el contenido de la charla mano a mano con Macri

Los gobernadores peronistas dieron detalles de la charla que mantuvieron mano a mano el jueves con Mauricio Macri, tras el anuncio del Gobierno de reclamar asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional para frenar la corrida cambiaria y calmar a los mercados.



Según reveló el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, durante la inauguración de una cancha de césped sintético para la práctica del hockey en el Club Unión Vecinal de Trinidad, fue una reunión "informativa", donde se abordó el pedido de financiamiento. "Fue una reunión informativa fundamentalmente donde nos contó la actual situación, cual es el punto de vista que ellos tienen y porque acuden al FMI en función de evitar recesión en la República Argentina".



Uñac sostuvo que "nosotros queremos que al país le vaya bien porque San Juan no es una isla" y que "aunque es cierto que tenemos mejores términos que otras provincias, porque tenemos equilibrio fiscal, una actividad económica que se mantiene todavía con fuerza, obviamente necesitamos que en el contexto general las cosas funcionen, para que también quizás puedan mejorar aún más en la provincia".



En cuanto al acuerdo con el Fondo, Uñac dijo que "como no conocemos los términos del acuerdo con el fondo, ni tampoco lo conoce el gobierno nacional porque las conversaciones son incipientes, vamos a esperar a conocer la propuesta y ser prudentes".



El gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, coincidió con su par cuyano y afirmó que los mandatarios provinciales peronistas pondrán "lo mejor para que al país le vaya bien", pero recordó que al oficialismo le toca "gobernar" porque ganó la última elección. "Pondremos lo mejor para que al país le vaya bien, ellos deben gobernar, ganaron la elección", afirmó Bordet, al ser consultado sobre el encuentro que mandatarios peronistas mantuvieron con el presidente Mauricio Macri.



"La reunión con Mauricio Macri duro dos horas, entendemos que teníamos que estar presentes ante la invitación del Presidente, sobre todo en un momento de turbulencia financiera, donde debemos asumir la responsabilidad institucional que nos toca, independientemente al partido que pertenecemos", afirmó Bordet.



El entrerriano precisó que intercambiaron "opiniones y propuestas ante la situación y la posibilidad de interactuar que es necesario en los tiempos que nos tocan". "La decisión de ir al Fondo Monetario Internacional radica en la necesidad de tener financiamiento externo a tasas más accesibles", según dijo que les informó el Presidente. "Nuestra experiencia con el Fondo no ha sido la mejor, pero no significa que eso se vaya a repetir, eso depende de la responsabilidad con que se asuma el acuerdo y los compromisos que el mismo implique", enfatizó.

"Entendemos que es necesario el financiamiento y todos los fondos de inversión tienen tasas más alta y con los mismos requisitos. Tenemos que reducir el déficit fiscal porque es saludable para el país y dar previsibilidad", agregó.



El tucumano Juan Manzur dijo que este "es un tema del Ejecutivo nacional" y explicó que concurrió a una reunión porque "entendemos que hay que coordinar esfuerzos y sumar". "Cada vez que me llame el Presidente, allí estaré", explicó.



El chaqueño Domingo Peppo subrayó que compartió "plenamente la posición del mandatario, pero también es necesario mantener el nivel de actividad económica".



A su vez, el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, que no estuvo en el encuentro, dijo que "todos los países están en el Fondo, no me hace ruido el Fondo Monetario Internacional" pero advirtió: "Lo que me haría ruido es que Mauricio Macri tome decisiones a partir de instrucciones del FMI, eso sería delicado para la Argentina".



"El Gobierno debe dejarle en claro algunas cosas al Fondo, es una negociación. No puede quedar que el plan económico nacional sea el plan del FMI", señaló. Y argumentó: "Si queremos dar al mundo seriedad y previsibilidad no podemos modificar el proceso fiscal".