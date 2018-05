Dos equipos irregulares buscan cerrar la Superliga con una sonrisa

Lanús, de irregular campaña, buscará cerrar la temporada de la mejor forma ante un Atlético Tucumán que tiene en mente la Copa Libertadores, ya que todavía no cerró su pase a la segunda fase, en uno de los dos partidos a jugarse hoy por la 27ma. y última fecha de la Superliga que consagró campeón a Boca.







El encuentro se disputará desde las 21.15 en el estadio Néstor Díaz Pérez-La Fortaleza de la ciudad de Lanús, con arbitraje de Juan Pablo Pompei y televisado por TNT Sports.



El corto historial de 4 partidos favorece a Lanús con 3 triunfos contra ninguno de Atlético Tucumán y un empate.



En el equipo "granate", que no gana desde la 20ma fecha, suma cinco empates seguidos y viene de igualar sin goles ante Tigre, es muy probable que sea el último partido del volante central Iván Marcone, de 27 años, ya que está muy cerca de ser transferido al Cruz Azul, de México, y solo falta que ambos clubes se pongan de acuerdo en las cifras de la negociación.



Las autoridades de Lanús estiman todavía que no es convincente la oferta realizada por la institución azteca, aunque no trascendió lo ofrecido, pero se calcula que los 'granates' pretenden como mínimo cinco millones de dólares libres por todo concepto.



Marcone, surgido de Arsenal de Sarandí, en su destacada campaña ha sumado seis títulos nacionales, tres con su club de origen y otros tantos con Lanús.



Atlético Tucumán tiene su pensamiento en la Copa Libertadores, donde marcha segundo en el Grupo C, con 9 unidades, a tres del líder Libertad, a quien visitará en Paraguay el próximo miércoles 17 de mayo; mientras que Peñarol de Uruguay (6) recibirá a The Strongest de Bolivia (3).



La clasificación del conjunto "decano" no está cerrada ya que deberá, por lo menos empatar ante el equipo paraguayo para pasar de ronda, sin depender de lo que ocurra en Montevideo entre uruguayos y bolivianos.



Por ello es muy probable que el técnico Ricardo Zielinski, que viene de empatar 1-1, de local con Olimpo de Bahía Blanca, ya descendido, reserve a varios de sus titulares ante el conjunto "granate".



En la delegación que viajó figuran, entre otros, David Valdez, los juveniles Jonás Romero y Tomas Cuello, además de Ramiro Ruiz Rodríguez, quien tiene 17 años y vivirá su primera experiencia con el plantel profesional.



El conjunto tucumano marcha en la tabla en el puesto 14, con 35 unidades y quedó fuera de toda chance de ingresar en la próxima Copa Sudamericana.