En medio de la tensión por dólar, Macri recibe a empresarios en Olivos

El presidente Mauricio Macri recibía esta tarde a un grupo de industriales y empresarios en busca de respaldo, confirmaron fuentes empresarias a ámbito.com. El cónclave sucede en momentos en que el dólar parece no tener freno y existe preocupación por que esa suba se traslade a los precios.



El ministro de Producción, Francisco Cabrera, fue el encargado de la convocatoria del grupo que integran CEOs y presidentes de Molinos, Amancio Oneto; de CAME, Gerardo Diaz Beltrán; de la UIA, Miguel Acevedo; de Techint, Luis Betnaza; de la CACS, Eduardo Eurnekian; del Santander Río, Enrique Cristofani; de Coto, Alfredo Coto; de IRSA, Eduardo Elzstain; de Fiat, Cristiano Rattazzi; y de Globant, Martin Migoya.



La intención del Gobierno es instar a los empresarios a que no trasladen la reciente suba del dólar a los precios, para así evitar que los índices de inflación sufran un rebrote.



Tras esa reunión, el jefe de Estado encabezará en la Residencia de Olivos una reunión de coordinación de la que participarán los integrantes de la "mesa chica" del gabinete nacional.



Macri se dirigió este mediodía a la localidad bonaerense de Mechita, en el partido de Perganimo, para participar de un acto con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.



Antes, el jefe de Estado recibió en Olivos al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien había arribado desde los Estados Unidos tras mantener reuniones con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).