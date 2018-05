Thiem le cortó la histórica racha a Nadal, que también perderá el N°1

Ganar a este Rafael Nadal en polvo de ladrillo es posible: el austríaco Dominic Thiem demostró este viernes que el español no es invencible y le cortó en los cuartos del Masters 1000 de Madrid una impresionante racha de victorias.



Nadal perdió por 7-5 y 6-3 en la Caja Mágica, su primera derrota en arcilla en 12 meses, y el lunes se despedirá del número uno del ranking. Quizás no por mucho tiempo, porque si la semana que viene gana en Roma recuperará la posición de máximo privilegio.



El último año del manacorí en clay fue abrumador. Desde que perdió ante Thiem en los cuartos de Roma 2017, el español acumuló 21 triunfos y 50 sets consecutivos, incluyendo torneos de todas las categorías y la Copa Davis.



Nadal, de 31 años, llegaba en un momento único al choque con el número 7 del mundo, montado en una ola de confianza tras sus títulos en Montecarlo y Barcelona. Pero fue frenado en seco ante un Thiem valiente y agresivo.



El austríaco, que se enfrentará el sábado en semifinales al sudafricano Kevin Anderson, se convirtió a sus 24 años en el tercer tenista que gana tres veces a Nadal en tierra. Los otros son el serbio Novak Djokovic -siete veces- y Gastón Gaudio, que logró sus tres victorias ante un Nadal que era todavía un adolescente.



Incómodo, errático y sin armas para contener a Thiem, Rafa se despidió de Madrid, de su récord de sets consecutivos ganados en una misma superficie (se quedó en 50) y del número uno. El primer puesto de la ATP quedará el lunes en poder del suizo Roger Federer.



Este encuentro además dibuja un nuevo escenario de cara a Roland Garros. Thiem dejó claro que Nadal, diez veces campeón en París, no es imbatible en tierra. Y eso que el austríaco tenía muchas dudas el día anterior.



Quedó claro desde el primer momento que era el día del llamado futuro rey del polvo de ladrillo y no el del actual. El español no transmitió buenas sensaciones en ningún momento y el austríaco fue un martillo con la derecha y mantuvo a su rival siempre por detrás de la línea de fondo. Desde ahí, Nadal es mucho menos Nada: finalizó el duelo con 12 winners y 29 errores no forzados.



Resultados de la jornada en el Masters 1000 de Madrid



- Singles masculinos - Cuartos de final:



Dominic Thiem (AUT/5) derrotó a Rafael Nadal (ESP/1) 7-5, 6-3

Kevin Anderson (SUD/6) a Dusan Lajovic (SRB) 7-6 (3), 3-6, 6-3

Denis Shapovalov (CAN) a Kyle Edmund (GBR) 7-5, 6-7 (6), 6-4

Alexander Zverev (ALE/2) a John Isner (EEUU/7) 6-4, 7-5