debrecht: Arribas insistió que arrepentido fue instigado para culparlo

Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), insistió en que Leonardo Meirelles, arrepentido del Lava Jato, lo involucró en la trama de sobornos inducido por alguien. Sin embargo, el jefe de los espía no pudo identificar al responsable.



Por lo pronto, Arribas declaró por escrito ante el juez federal Claudio Bonadio a pedido del fiscal federal Jorge Di Lello. Al denunciarlo por "falso testimonio", Arribas había asegurado que Meirelles "no pudo per se haber mentido como lo hizo" y, puntualmente, se refirió a "instigadores para que el nombrado haya declarado de ese modo" en su contra respecto a la actividad de la empresa brasilera Odebrecht en el país.



A raíz de la denuncia del jefe de inteligencia, el juez Bonadio no sólo dispuso la captura nacional e internacional de Meirelles sino que además denunció a los fiscales que le tomaron declaración, Federico Delgado y Sergio Rodríguez, este último de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.



En su declaración por escrito, Arribas insistió en que Meirelles actuó inducido por alguien aunque aseguró que no tenía elementos para identificarlo y sostuvo que esa tarea pretende que haga la Justicia.



En su declaración, Meirelles había asegurado que hizo un total de 14 transferencias por orden de Odebrecht desde un banco de Hong Kong y a una cuenta a nombre de Arribas por un monto total de 850 mil dólares en concepto de "acuerdo de sobornos" para conseguir la obra del soterramiento del tren Sarmiento.



La causa contra Arribas está en suspenso y a la espera que la Corte Suprema de Justicia evalúe un recurso de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) para que se prosiga con la investigación pese al archivo decretado en primera y segunda instancia.