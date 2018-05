"La situación económica del país es delicada, pero se la puede afrontar"

El titular de la Asociación Empresaria Argentina, Jaime Campos, afirmó que la situación económica del país es "delicada", pero aseguró que "se la puede afrontar".



Campos contó que Mauricio Macri les pidió "responsabilidad con los precios" a los empresarios durante la reunión que mantuvieron con el Presidente en la Quinta de Olivos el viernes por la tarde.



Dijo que "puntualmente no se habló del dólar" y que los hombres de negocios expresaron su preocupación por "la presión fiscal altísima" y los "problemas de competitividad serios".



"Nos pidió responsabilidad con los precios. Igual estamos en una situación en la que el mercado interno necesita vender, entonces todos tenemos que ser cautos. A nadie le conviene subir los precios porque no tendrá consumidores", advirtió en declaraciones a radio Mitre.



"El Presidente nos explicó por qué se le pidió ayuda al FMI, lo vimos muy bien y se interesó por la realidad de cada uno de los sectores. Nos hizo notar que es momento de parar la pelota y poner calma", agregó.



El dirigente empresarial describió la situación como "delicada", pero aseguró que "se la puede afrontar". "El FMI va a facilitar el crecimiento sostenido, claro que si no hubiéramos tenido que acudir al Fondo sería mejor", añadió.



En su opinión, Argentina "tiene una historia anterior que nos perjudica y además tenemos desequilibrios importantes, como el déficit fiscal y de cuenta corriente y la balanza comercial negativa".



"Nosotros apoyamos al Presidente y creemos que se están tomando las decisiones correctas. Lo que pasó es que esta situación nos agarra en el medio del gradualismo, en el medio del puente", concluyó.



En medio de un recrudecimiento de la situación cambiaria y de un nuevo récord en la cotización del dólar, Macri mantuvo un encuentro a "agenda abierta" con un grupo de dirigentes de la industria, el comercio, la banca y los servicios.



Además del titular de AEA, fueron convocado a la residencia presidencial los CEOs y presidentes de Molinos, Amancio Oneto; de CAME, Gerardo Diaz Beltrán; de la UIA, Miguel Acevedo; de Techint, Luis Betnaza; de la CACS, Eduardo Eurnekian; del Santander Río, Enrique Cristofani; de Coto, Alfredo Coto; de IRSA, Eduardo Elzstain; de Fiat, Cristiano Rattazzi; y de Globant, Martin Migoya.