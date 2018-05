Histórico descenso del Hamburgo provocó la furia y descontrol de sus hinchas

Exactamente 54 años, 261 días, 00 horas, 36 minutos y 02 segundos marcó el reloj más famoso del fútbol alemán al sonar este sábado el pitido final del partido que selló el primer descenso del Hamburgo a la segunda división.



El que hasta ahora se preciaba de ser el único club que nunca había perdido la categoría desde que se fundó la Bundesliga en 1963 ya no podrá llamarse más el "dinosaurio". El conjunto del norte quedó en el penúltimo puesto de la tabla y seguirá los pasos del Colonia.



En horas de la noche, el emblemático reloj del Voksparkstadion pasará a contar los años de historia del club fundado el 29 de septiembre de 1887.







El Hamburgo ganó por 2-1 un duelo vibrante en casa ante el Borussia Monchengladbach que fue interrumpido en los últimos minutos por protestas de hinchas que lanzaron bengalas al campo de juego en un arrebato de furia y descontrol.



La victoria no bastó para mantener la categoría. El antepenúltimo, Wolfsburgo, ganó por 4-1 su duelo con el Colonia y se aseguró la posibilidad de jugar por la promoción por segunda temporada consecutiva. Se enfrentará el 17 y el 21 de mayo con el tercero de la segunda división, el Holstein Kiel.



El triple campeón de Liga en los años 1970 y 1980 y ganador de la Champions en 1983 estuvo dos veces al borde del precipicio en los últimos cinco años, pero consiguió salvarse hasta esta temporada, en la que se despide de primera.



"El equipo y casi todos los hinchas se despidieron de forma muy digna. Hubiéramos querido terminar de jugar y poder compartir esta tristeza con la hinchada", dijo Christian Titz, el tercer técnico que dirigió a los hamburgueses esta temporada y les inyectó nuevos bríos pero no consiguió enderezar una campaña en la que el Hamburgo ocupaba una plaza de descenso desde la fecha 17.



En tanto, el Bayern Múnich fue humillado en su casa por 4-1 por el Stuttgart en la despedida de Jupp Heynckes, el veterano técnico que acudió a en auxilio de los bávaros tras el despido del italiano Carlo Ancelotti. El campeón vio cortarse una racha de 38 partidos invicto en casa desde el 2 de marzo de 2016.



La derrota no hizo mella en el ánimo del Bayern, que festejó el sexto título consecutivo de Liga y ovacionó a Heynckes. Los bávaros hicieron el tradicional baño de cerveza con el que festejan sus títulos y aplaudieron a su compañero Robert Lewandowski por el tercer trofeo de máximo goleador, con 29 tantos.



Hoffenheim se aseguró el tercer lugar, de acceso directo a la Liga de Campeones, con una victoria 3-1 sobre el Borussia Dortmund, que terminó cuarto y también tiene en la mano el pase a la Champions.



El quinto, Bayer Leverkusen, derrotó por 3-2 al Hannover con un doblete de Lucas Alario -octavo y noveno gol de la temporada- y podrá jugar la Europa League junto con el Leipzig, que vapuleó por 6-2 al local Hertha Berlín.



En los partidos restantes, el Friburgo venció por 2-0 al Augsburgo y quedó decimoquinto. El subcampeón, Schalke, le ganó por 1-0 al Frankfurt y el Werder Bremen doblegó al Mainz por 2-1. Los encuentros se disputaron de forma simultánea.