Madrid: Thiem-Zverev, una final entre jóvenes que se adueñan del circuito

La final del Masters 1000 de Madrid enfrentará el domingo a dos jugadores que no sólo tienen un enorme futuro, sino que también son ya una gran realidad: el alemán Alexander Zverev y el austríaco Dominic Thiem.



Sin Rafael Nadal en el cuadro, Zverev y Thiem ratificaron su condición de favoritos en las semifinales del torneo de la capital española con dos contundentes victorias.



El austríaco, verdugo de Nadal en cuartos de final y llamado a ser su sucesor en polvo de ladrillo, venció al sudafricano Kevin Anderson por 6-4 y 6-2 en la primera semifinal y "Sascha", en el turno nocturno de la Caja Mágica, derrotó por 6-4 y 6-1 al canadiense Denis Shapovalov.



El alemán, de 21 años, irá en busca el domingo de su tercer título de Masters 1000 tras los conseguidos el año pasado en Roma y Montreal, mientras que Thiem, de 24, aspira a levantar su primer mayor trofeo en el circuito.



Tras acabar con el invicto del español en arcilla, el austríaco consiguió mantener la concentración y el nivel de juego con un sólido triunfo ante Anderson para acceder a su segunda final consecutiva en Madrid. El año pasado había caído ante Nadal en la definición.



Thiem cortó además su racha negativa ante el sudafricano, que lo había vencido en los seis enfrentamientos anteriores entre ambos. Ninguno de ellos, sin embargo, había sido sobre polvo, superficie en la que el número 7 del mundo es uno de los mejores.



Tampoco tuvo que trabajar mucho Zverev. El número tres del ranking ratificó su excelente estado de forma con una victoria ante Shapovalov que le permitió encadenar su octavo triunfo consecutivo en el circuito.



El duelo entre el alemán y el canadiense, de 19 años, enfrentaba a dos jóvenes de enorme futuro, pero "Sascha" demostró que ya es también una gran realidad. Ganador la semana pasada en Munich, está viviendo un momento dulce de la temporada y llega a la final de Madrid sin haber dejado un sólo set en el camino.



Con un nivel superlativo, el alemán frenó en seco el desparpajo de Shapovalov. El canadiense sorprendió al alcanzar las semifinales de Madrid pese a haber llegado al torneo sin ninguna victoria sobre clay en el circuito ATP. Pero poco pudo hacer ante el ex pupilo del español Juan Carlos Ferrero.



El alemán ya sabe lo que es ganar un Masters 1000, aunque del otro lado tendrá a un Thiem que lo aventaja 4-1 en duelos personales y que demostró de lo que es capaz al vencer Nadal. El pronóstico está abierto.



• Kvitova, tricampeona en Madrid



En la final femenina, la checa Petra Kvitova conquistó este sábado su tercer título en Madrid al derrotar a la holandesa Kiki Bertens por 7-6 (6), 4-6 y 6-3.



Con su victoria en dos horas y 52 minutos de juego, Kvitova se convirtió en la máxima campeona en Madrid por delante de la rumana Simona Halep y la estadounidense Serena Williams, que se quedan en dos títulos cada una. La checa, décima del ranking mundial, volvió a consagrarse en la capital española después de sus triunfos en 2011 y 2015.



Se trata, además, del 24° trofeo en la carrera de Kvitova, en la que destacan dos Wimbledon. Bertens, vigésima de la clasificación, no pudo sumar en cambio su sexta corona.