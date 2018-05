El penal que Echenique no cobró y reclamó todo Independiente

No le salió una a Independiente en su excursión a Santa Fe. Debía ganar para meterse en la Copa Libertadores 2019, pero cayó ante Unión y ahora sus chances son demasiado complejas. Como remate, debió contar con un claro penal a favor que el árbitro Fernando Echenique no cobró.







A los 44 minutos del complemento, Martín Benítez recibió un pase de frente en el borde del área y disparó, pero la pelota impacto en la mano izquierda de Jonathan Bottineli, aunque el juez no sancionó la falta.



De inmediato, los jugadores del "Rojo" reclamaron airadamente y algunos recibieron tarjeta amarilla, pero la sentencia fue firme. Ni quiera el tiro del final le salió al equipo de Avellaneda.





#TNTSports | Con la ayuda de la tecnología vemos nuevamente la jugada de la polémica: mano de Botinelli dentro del área no cobrada por Echenique.

#Unión #Independiente pic.twitter.com/kUNXUNzzrd — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 12 de mayo de 2018