Corea del Norte empezará a desmantelar sus centros de pruebas nucleares

Corea del Norte anunció este sábado que está tomando "medidas técnicas" para desmantelar su centro de pruebas nucleares en menos de dos semanas, una ceremonia a la que será invitada la prensa extranjera, como gesto de cara a la cumbre del próximo 12 de junio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que celebró la noticia vía Twitter.



"Corea del Norte anunció que desamantelará su sitio de ensayos nucleares este mes, previo a la gran cumbre del 12 de junio. Gracias, un gesto muy inteligente y cortés!", escribió el mandatario.



"Está prevista una ceremonia para desmantelar la planta de ensayos nucleares entre el 23 y el 25 de mayo, en función de las condiciones meteorológicas", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano, citado por la agencia oficial KCNA.



La instalación de Punggye-ri, en el noreste del país, será inutilizada entre esos dos días y a la cita estará invitada tanto la prensa local como la extranjera "para mostrar de manera transparente el desmantelamiento".



Sin embargo, dado el "espacio reducido del terreno de pruebas", la invitación se reduce a periodistas de Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido, que serán trasladados al país en avión desde la capital de China, Beijing, hasta la ciudad costera de Wonsan, donde tomarán un tren especial a la remota región montañosa, precisa la nota.



El cierre del complejo nuclear supone una medida simbólica con la que el aislado país comunista quiere probar al mundo su disposición a la desnuclearización.



Según el comunicado, se destruirán todos los túneles del centro, se bloquearán "por completo" las entradas y se desarmarán instalaciones de observación e investigación y las unidades de guardia. Además, se retirarán los vigilantes y el equipo de investigación del lugar, entre otras "medidas técnicas", reportó la agencia EFE.



De acuerdo a la nota de la cancillería norcoreana, Pyongyang continuará promoviendo el contacto "estrecho" y el diálogo con los países vecinos y la comunidad internacional para "salvaguardar la paz y la estabilidad en la península de Corea y en todo el mundo".



El líder norcoreano, Kim Jong-un, había anticipado en abril pasado en su histórica reunión con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, que planeaba desbaratar los establecimientos de pruebas nucleares, pero no había dado una fecha concreta sobre el cierre.



Aunque analistas citados por el diario The Washington Post dijeron que la clausura del centro de ensayos es importante, consideraron que no representa un paso importante hacia la desnuclearización total.



Además, según señalaron recientemente geólogos chinos, el terreno donde se encuentra el complejo resultó dañado y quedó inutilizable por los ensayos nucleares subterráneos hechos por Pyongyang, a la vez que no descartaron una alta radioactividad en el lugar.



Algo que rechazaron los expertos del portal 38 North, especializado en Corea del Norte, del Instituto coreano-estadounidense, para quienes las instalaciones siguen siendo aptas para pruebas nucleares, según reprodujo la agencia DPA.



En todo caso, durante la cumbre intercoreana, Kim respondió a los más escépticos que cerraría todas las instalaciones y no sólo aquellas inservibles.



La instalación que dejó de funcionar albergó seis ensayos nucleares en los últimos 12 años, la última y más potente el pasado septiembre.



El anuncio de hoy llega en medio de un deshielo de las relaciones entre el régimen comunista con Corea del Sur y Estados Unidos, con cuyo presidente, Donald Trump, se reunirá el líder norcoreano el 12 de junio próximo en Singapur.