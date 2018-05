Consejos para aprovechar al máximo el Hot Sale

Para aquellos consumidores que nunca participaron, y para quienes buscan aprovechar las ofertas, presentamos un guía práctica -basada en información provista por el portal Linio- para comprar seguros y con consejos para maximizar las oportunidades:



• No dejar pasar la oportunidad



El Hot Sale dura 3 días, pero los stocks de productos limitados por lo que es probable que si le das muchas vueltas a la compra el producto se agote y la oferta termine. Tené en mente lo que querés comprar y buscá en función de eso, así te aseguras encontrar la mejor oferta rápido. Es recomendable empezar a explorar los portales con anterioridad al inicio.



• Página oficial



Asegurate de comprar en sitios listados en la página de Hot Sale, una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Si ves tiendas anunciándolo en redes sociales que no estén listadas en la web, no se garantizan las medidas de seguridad correspondientes ni la veracidad de las ofertas.



• Seguí las redes sociales



Hoy en día las redes sociales no solo son útiles para conectarse entre personas, sinó también para acercar las marcas a la gente. Son muchas las empresas que anuncian descuentos, cupones o sorteos mediante ellas.



• Ojo con los porcentajes



El porcentaje de descuento es históricamente la herramienta de marketing más usada en cuanto a ofertas se trata, sin embargo, es muy fácil perder noción de la realidad con porcentajes del 80%. Cuando veas una oferta con ese porcentaje, revisa el precio final del producto y fijate que tenga sentido. Muchas veces los fabricantes del producto tienen un precio establecido en sus webs propias, si el precio final del comercio elegido es menor, la oferta es real.



• Consulta los límites de tus tarjetas



En muchas ocasiones las plataformas de pago online rechazan las compras por problemas en las tarjetas. Ya sea falta de límite o porque el monto es muy alto y se debe solicitar una autorización de pago. Antes de comprar, elegí la tarjeta, asegurate que el límite es suficiente y, en caso de que sea un monto grande, adelantate y llamá a tu tarjeta y notificá el monto de la transacción para que no sea rechazada.



• Revisá promociones bancarias y financiación



En este tipo de eventos, la financiación juega un papel importante. Muchos bancos ofrecen a los usuarios de sus tarjetas de crédito reintegros, cuotas sin interés y cuotas con bajo costo de financiación. Para eso es muy importante revisar las promociones bancarias de la tienda elegida, quizás pagando con una tarjeta especifica podés obtener un descuento aún mayor.



• Prestá atención al costo de envío



Es probable que encontremos en un sitio una oferta excelente, sin embargo, cuando llegamos al carrito vemos que el envío es excesivo y hasta devora el descuento. Para eso hay que elegir tiendas que ofrezcan precios bajos de envíos y distintas modalidades de entrega.



• Descargá aplicaciones móviles



En 2018, compras online no implica que sean a través de la PC. Las promociones aplican también para las aplicaciones móviles para Android y iPhone de cada sitio. En muchos casos las empresas ofrecen descuentos exclusivos para comprar a través de las app, notificando en horarios específicos. Ya sea envío gratis, cupones de descuento o precios exclusivos, hay que descargar la aplicación y estar atento para aprovechar este beneficio.