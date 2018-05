Marco Lavagna: "Subir la tasa de Lebacs para que no se vayan al dólar es un círculo vicioso"

El diputado nacional del Frente Renovador Marco Lavagna manifestó su preocupación por la escalada del dólar y el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este marco, advirtió que "subir la tasa de Lebacs para que no se vayan al dólar es un círculo vicioso".



Si bien el economista reconoció que el Banco Central "tiene las herramientas para combatir la corrida de los últimos días", consideró que "la tasa alta no surte efecto para los efectos de bajar la inflación".



Sus declaraciones tienen como telón de fondo las fuertes ventas de Lebac en el mercado secundario junto con una disparada del dólar hasta los 24,40 pesos en el segmento minorista que obligó al Banco Central a desprenderse de 1.102 millones de la divisa estadounidense para responder a la demanda.



"El Gobierno está en un círculo vicioso y no sabe cómo salir", dijo Lavagna en declaraciones a Radio Mitre.



Para el diputado, el acuerdo entre el Gobierno y el FMI es "más de lo mismo". "La vuelta al Fondo es el moño, quedó en evidencia la fragilidad argentina", consideró.



"Si no cambia la lógica de la economía, vamos a cometer los mismos errores. Espero que el Gobierno empiece a repensar el rumbo económico", concluyó.