Juventus imparable: empató con la Roma y gritó campeón por séptima vez consecutiva

A una fecha del final de la liga y con la presencia de Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala en cancha, la Juventus igualó 0 a 0 con la Roma en su visita a la capital italiana y se consagró campeón por séptima vez consecutiva pese a la victoria del Napoli -su perseguidor inmediato- que derrotó 2 a 0 a la Sampdoria y quedó a cuatro puntos del conjunto de Turín con apenas tres en juego.

En un partido más bien discreto, sin grandes dósis de fútbol, la Juve gestionó y consiguió tranquilamente una nueva consagración en la Serie A, que domina desde hace algunos años.



Desde que volvió en 2007 de la segunda división, a la que descendió tras el escándalo de partidos arreglados, en Italia prácticamente no hay rival para el cuadro turinés, que solo tiene en la Liga de Campeones su gran cuenta pendiente.



Así, desde la temporada 2011/2012, la Juventus ha ganado siempre el "Scudetto".



No fue, sin embargo, una temporada tan sencilla como las anteriores para la "Vecchia Signora", que durante varias fechas fue escolta de un Napoli que amenazó como nunca la hegemonía del equipo de Massimiliano Allegri.



Pero los napolitanos cedieron y la Juventus volvió a la cima a principios de marzo. Y pese a que vencieron a los "bianconeri" recientemente, un revés ante la Fiorentina sentenció el campeonato. Y la Juventus no desaprovechó.



El festejo de la Juventus se da nuevamente en el estadio Olímpico de Roma, donde el miércoles pasado celebró la cuarta Copa de Italia consecutiva al golear 4-0 al Milan, en otra muestra de poder y hegemonía en el fútbol italiano.



De esta manera, la Juventus logra una marca inédita, con cuatro dobletes de Liga y Copa seguidos.