Organizaciones sociales y religiosas realizaron timbreo contra el aborto

Voluntarios de organizaciones sociales y religiosas en contra del aborto realizaron este fin de semana un timbreo en distintos puntos del país para explicar su mirada en contra del proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria de embarazos no deseados que se discute en la Cámara de Diputados.



En tanto, este martes presentarán frente al Congreso el "pañuelo celeste" en rechazo a al proyecto la despenalización del aborto, en simultáneo a una nueva audiencia que se realizará en la comisión plenaria donde tiene lugar el debate formal. Esta iniciativa es impulsada por +Vida.



Po otra parte, el timbreo fue realizado en distintos barrios de la Capital Federal, conurbano bonaerense, Mar del Plata y en localidades de las provincias de Catamarca, Chaco. Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe (Rosario) y Tucumán.



De manera complementaria, los voluntarios repartieron folletería en parques y plazas, en el que difunden una propuesta "superadora" del aborto para dar respuesta a la problemática de las mujeres que lidian con embarazos no deseados.



Se trata de la creación de una línea 0800 a nivel nacional para que las mujeres que afronten un embarazo involuntario puedan comunicarse y recibir asistencia del Estado.



"Ante tanta desinformación nos vimos en la necesidad de salir a la calle a charlar con la gente y contarle todo lo que hoy se nos oculta de la ley de aborto. Me pareció una iniciativa genial, porque vamos puerta por puerta a presentarles a los vecinos datos reales, para que ellos por su cuenta puedan sacar conclusiones en base a información actual y al sentido común", señaló en diálogo con NA Gracia Juárez, integrante de la Unidad +Vida.



El arco de organizaciones en contra de la despenalización realizará un acto frente al anexo de la Cámara de Diputados para presentar el "Pañuelo Celeste", la insignia con la que a partir de ahora se identificarán los sectores antiaborto para contraponerse al tradicional pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.



"El pañuelo celeste es un símbolo de identificación de quienes defienden la vida de la madre y del hijo. Allí también estará el camión de Citizen Go, que recorrerá la ciudad con carteles laterales que envían un claro mensaje a nuestros representantes, para salvar la vida de los dos: la madre y el niño por nacer. El camión también dirige un reclamo al presidente Mauricio Macri para que cumpla con su palabra, cuando se comprometió a defender la vida desde la concepción", señalaron los organizadores desde +Vida.



Según adelantó el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky, quien modera los plenarios en los que se desarrollan cada martes y jueves las ponencias de oradores, la última audiencia está prevista para fines de mayo, y luego se llevarían a cabo una o dos reuniones más para dictaminar.



La fecha tentativa que tiene en mente el diputado macrista para que el proyecto sea abordado en el recinto (si consigue dictamen) es el 13 de junio.