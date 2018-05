Tarifas: Naidenoff pidió a la oposición "tener responsabilidad"

El presidente del interbloque Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff, defendió la política oficial de aumentos en las tarifas de los servicios públicos y desafió a la oposición a tener "responsabilidad en materia tarifaria".



"Quiero verlos a los que quieren ser opción si tienen responsabilidad en materia tarifaria", señaló en declaraciones a FM Milenium.



El senador nacional por la provincia de Formosa aludió así a los gobernadores Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, a quienes caracterizó como parte de "ese peronismo de centro que se presenta como renovado y republicano; habrá que ver si tienen responsabilidad en materia tarifaria".



"Desde el gobierno nacional hubo un sinceramiento en tarifas porque veníamos de 12 años de congelamiento y alguien las tiene que pagar", señaló.



No obstante Naidenoff no se opuso a la necesidad de otorgar subsidios a distintos sectores, al sostener que "el tema es a quien se dirigen. En el pasado dos de cada tres pesos fueron dirigidos a gente que podía pagar".



"Hay un camino de sinceramiento tarifario y la gente viene bancando con mucho esfuerzo porque veníamos de la nada", aseguró y planteó que "del 2005 al 2015 se logró un incremento del 1.400% del costo de la canasta y Edesur aumentó las tarifas en un 2,5%; fue un mundo de fantasías".



Para el titular del interbloque de Cambiemos en la Cámara alta, "la gran estafa política de los últimos años fue utilizar el dinero de la gente y direccionar esa plata para subsidiar a los de mejores ingresos".



"La falla está en que nunca logramos tener una mirada de mediano y largo plazo porque siempre está presente esa mirada de medio tiempo, y así nos va", sostuvo.



En este contexto, el senador oficialista calificó como un "tiburón vivo" al sector del peronismo que negocia con el oficialismo, y del cual excluyó al kirchnerismo.



"El tiburón está vivo, estaba en estado domesticado, hace dos años atrás comenzó a mostrar una cara renovada", dijo y manifestó que "antes estaban de rodillas frente a (el ministro Julio) De Vido".



Según, el senador "ese tiburón que cuando arrancó no tenía para pagar salarios, en el primer año Cambiemos cambió todo lo que estaba destruido".



Por último, se refirió al proyecto opositor que tuvo media sanción el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, al admitir que "nació con buenas intenciones, de una cuestión de necesidad social y a mitad de camino salió cualquier cosa".



"Hay un sector que tiene buenas intenciones, muchos diputados de manera aislada, hablo de (Miguel) Picheto, que es un interlocutor válido, pero lo exceptúo al kirchnerismo, porque con ellos no se puede nada", completó.