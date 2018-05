Tapia develó cómo se repartirán los premios del Mundial y cuál es el objetivo de la Selección en Rusia

El presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, afirmó que el objetivo de la Selección argentina en el Mundial de Rusia 2018 es estar "entre los cuatro primeros", mientras que salió a respaldar al entrenador Jorge Sampaoli aunque el equipo "no pase la primera ronda".



"El objetivo es terminar entre los cuatro primeros del mundial. Banco a Sampaoli aunque Argentina no pase la primera ronda del mundial, ya lo hablé con él", explicó.



En declaraciones a Radio Mitre, Tapia, flamante vicepresidente segundo de la Conmebol, sostuvo que "los premios del Mundial serán mitad y mitad entre AFA y los jugadores".



Asimismo, a horas de conocer la nómina preliminar de 35 jugadores para el Mundial, Tapia aclaró que "nunca" le pidió incluir un futbolista al entrenador Sampaoli.



"Hablo con Sampaoli, pero nunca le pedí un jugador. Confío en Jorge (Sampaoli)", aseguró.



Por último, y respecto al Mundial, aclaró que la reserva de AFA solo incluye el plantel, cuerpo técnico, sparring y cinco campeones del mundo 1978 y cinco de 1986, por lo que no habrá viajes dirigenciales como ocurrió en el Mundial de Brasil.



"Los dirigentes deberán comprar su pasaje para ir al mundial", finalizó.