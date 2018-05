Arroyo respondió a reclamo oficialista por tarifas: "Irresponsable es el Gobierno"

"Nos piden ser responsables en materia tarifaria cuando el irresponsable es el Gobierno, que impulsó un tarifazo que las familias, los comercios y las pymes no pueden pagar", señaló a su vez el massista Arroyo a través de una red social.

El diputado del Frente Renovador Daniel Arroyo calificó de "irresponsable" el aumento de tarifas impulsado por el Gobierno y respondió así a reclamos del oficialismo para no avanzar con la ley que modera incrementos en servicios públicos.



De este modo, el legislador respondió a declaraciones del senador radical Luis Naidenoff, de Cambiemos, en las que criticó a la oposición y afirmó que "quiere ver a los que quieren ser opción si tienen responsabilidad en materia tarifaria".



