Gobierno apela a gobernadores para frenar el proyecto opositor contra la suba de tarifas

En medio de la corrida cambiaria y de cara al vencimiento de mañana de Lebac, el Gobierno nacional buscará anestesiar el proyecto opositor para frenar el aumento de tarifas. La Casa Rosada aspira así a dilatar el veto presidencial para fulminar esa iniciativa una vez que se haya conseguido oxígeno en los mercados y con el acuerdo con el FMI ya avanzado. Mientras tanto, apunta a que los gobernadores puedan acercar número para bloquear la ley.



La senadora nacional por Córdoba (PRO-Cambiemos) Laura Rodríguez Machado aseguró que aprobar en la Cámara alta el proyecto de ley para atenuar la suba de las tarifas -con media sanción en Diputados- significará para los senadores tomar la decisión de "resignar recursos de sus provincias" y, en ese marco, destacó la importancia que tendrá la posición de los gobernadores.



En declaraciones a medios locales, Rodríguez Machado consideró que la discusión tendrá en el Senado otros ribetes que no tuvo en Diputados, ya que "implica que las provincias tienen que seguir subsidiando las tarifas de energía a las grandes urbes" en caso de que la iniciativa sea aprobada.



El proyecto de ley para atenuar la suba de tarifas ingresó el viernes en el Senado luego de obtener la media sanción en Diputados, y ya fue girado a distintas comisiones. En tanto, trascendió que el Gobierno recibirá hoy a los jefes de bloque de la Cámara alta. Especialmente, la mira está en el interbloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores.



"El debate y votación del proyecto en el Senado no se va a resolver sólo con la opinión propia de los bloques, sino también con la de los gobernadores que son los que van a tener que resignar sus recursos" en caso de aprobarse.



"En este país los subsidios se generaron para mentir sobre la realidad, para no decir que había inflación y de esa manera subsidiar a las empresas", dijo, y afirmó que lo que pretende el gobierno de Cambiemos es "subsidiar las tarifas a quienes no pueden pagar".



Rodríguez Machado precisó que el proyecto, que fue girado a distintas comisiones para su debate, también se analiza en la Oficina Económica del Senado, que encabeza Esteban Bullrich, para determinar el monto de los recursos que el Estado Nacional y las provincias deberían disponer en concepto de subsidios si la ley se aprueba.



No obstante, recordó, el presidente Mauricio Macri tiene la decisión del veto en caso de que así lo decida.