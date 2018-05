River y San Lorenzo se miden en el Monumental con una racha de por medio que lleva 14 años

River y San Lorenzo, ya con sus objetivos del primer semestre cumplidos, animarán un clásico sin presiones en el estadio Monumental por la última fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). El partido comenzará a las 21.15 con arbitraje de Patricio Loustau.



Los marcadores registrados el sábado en otros partidos de la 27ma. jornada le imprimieron al choque un carácter testimonial porque no habrá nada en juego más que la intención de cerrar la temporada con una victoria y la mayor cantidad de puntos posible.



River se aseguró un cupo en la Sudamericana 2019 por la inesperada derrota de Belgrano de Córdoba ante el descendido Temperley, entonces solo intentará prolongar el buen momento que comenzó después de ganarle la Supercopa Argentina a Boca en Mendoza, el 14 de marzo pasado.



El "Millonario" trae un invicto de quince partidos entre todas las competencias disputadas y su rendimiento luce cada vez más afirmado, sin importar los cambios que realiza el director técnico Marcelo Gallardo.



En esa racha positiva, River se aseguró el pase a los octavos de final de la Libertadores actual como líder del Grupo 4 cuando todavía le resta un partido por encarar, el próximo miércoles 23 ante Flamengo de Brasil en Buenos Aires.



Para la despedida de la Superliga, Gallardo decidió concentrar lo mejor disponible en el plantel y se estima que la formación no tendrá demasiadas variantes en relación a la que venció el viernes a Estudiantes de La Plata (2-0) en un partido postergado de la 25ta. fecha.



Uno de los cambios podría darse en la delantera con la inclusión de Ignacio Scocco -marcó un gol ante los platenses- en lugar del colombiano Rafael Santos Borré y otra en la mitad de la cancha con el ingreso de Ignacio Fernández por Enzo Pérez.



San Lorenzo jugará en el Monumental su último partido antes de las vacaciones con la satisfacción de haber cumplido con las dos metas que se fijó al quedar marginado de la lucha por el título: volver a la Libertadores y pasar de ronda en la Sudamericana 2018.



Esto último lo consiguió el martes pasado cuando empató sin goles en Belo Horizonte frente a Atlético Mineiro e hizo valer el 1-0 conseguido de local en el partido de ida.



En relación a ese encuentro, Claudio Biaggio planea cuatro cambios: José Devecchi por Nicolás Navarro en el arco; Gonzalo Rodríguez por Fabricio Coloccini en la defensa; Nahuel Barrios por Juan Mercier en la mitad de la cancha y Tomás Conechny por Rubén Botta en el ataque.



La inclusión de Conechny, chubutense de 20 años, tiene que ver con un reaseguro patrimonial ya que mañana cumplirá con los 10 partidos que exigía su contrato en el primer año para no quedar en libertad de acción.



River y San Lorenzo jugaron 185 veces en Primera División y el historial tiene un amplio dominio del "Millonario" con 71 victorias, 62 empates y 52 derrotas. La última victoria del "Ciclón" en Núñez se dio en 2004 con goles de Pablo Zabaleta y Ezequiel Lavezzi (2-1).